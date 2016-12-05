﻿محافظ مصري يعتذر لمواطن اتهمه بـ«الأخونة» لمجرد أنه اشتكى من الارتفاع الشديد لسعر السكر

القاهرة ـ»القدس العربي» من منار عبد الفتاح: اضطر محافظ مدينة بورسعيد المصرية الى الاعتذارعن اتهامه لمواطن مصري بأنه «إخواني» لمجرد أنه اشتكى من أسعار أزمة غذائية شديدة أثناء لقاء معه بالفيديو وسط شارع في المدينة، ما أثار غضبا وسخرية منه. وكشف عاطف بدر المواطن البورسعيدي، الذي اتهمه المحافظ بأنه «إخواني»، تفاصيل ما حدث بينه وبين المحافظ بسبب أزمة السكر، وقال: «بأي صفة سيادة المحافظ وجه لي تهمة إني إخواني، وأنا مش بطيقهم ولا بحبهم، ولكن المحافظ افترى عليا».

ومن جانبه أجرى محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة» الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، عبر فضائية «المحور»، اعتذر خلالها للمواطن عاطف بدر، قائلًا: «أنا آسف وحقك عليا لو الاتهام ده قلته في لحظة بتهاجمني فيها». وأشار إلى أنه يوفر المواد الغذائية في محافظة بورسعيد في جميع المنافذ وبأسعار مناسبة للمواطنين، كما يتم توجيه السكر للمناطق الأكثر احتياجا له، فضلا عن تكثيف الحملات التموينية للرقابة.

وجاء ذلك بعد أن استوقف مواطن بورسعيدي المحافظ عقب أدائه صلاة الجمعة في مسجد المجمع الإسلامي في مدينة بور فؤاد قائلاً له: كل يوم أذهب لشراء كيلو سكر فأجد زيادة جنيه على سعره، واشتريته بالأمس بـ14 جنيها»، وتشاجرت مع البائع بسبب ذلك» ، فأمسك محافظ بورسعيد بيده قائلًا لمرافقيه: والمصحف ما أنا سايبه، صور وخليك معاه علشان ده إخوان، ده والله إخواني لأن كيلو السكر عندنا بـ7 جنيه»، مطالبًا مجدي الخضر، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية باصطحابه للبائع الذي اشترى منه كيلو السكر بـ14 جنيها». وأعلن محافظ بورسعيد، عن مهرجان السكر أمس في جميع أحياء المحافظة بسعر 8 جنيهات للكيلو في منافذ البيع المتحركة بدءا من الصباح وحتى نفاد الكمية، حيث تم طرح 50 طن سكر في المجمعات الاستهلاكية.