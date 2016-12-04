﻿«فتح الشام» تعتقل قياديين في فصائل سورية معارضة في حلب

حلب ـ د ب أ: اعتقل عناصر من «جبهة فتح الشام»، (النصرة سابقا) قياديين في فصائل سورية معارضة في حي الكلاسة في شرق مدينة حلب أمس.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من «جبهة فتح الشام» إن «مسلحين من جبهة فتح الشام وكتائب أبو عمارة تقلهم ثماني سيارات مزود بعضها برشاشات هاجمت صباح اليوم (أمس) مقرا لفصيل جيش الإسلام وفيلق الشام في حي الكلاسة في حلب الشرقية واختطفت ابو عبدو الشيخ القيادي في فيلق الشام وعددا من العناصر».

وأشارت إلى أن المسلحين اختطفوا صهيب سندة من «جيش الإسلام» واستولوا على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر.

وأكدت المصادر أنه لم تحصل مواجهات خلال المداهمة والاختطاف، وان المختطفين عبروا بعض حواجز «الجيش الحر» الذي لم يشتبك معهم أيضاً.

وانتقدت مصادر في «الجيش السوري الحر» تصرف «فتح الشام» و»كتائب أبو عمارة»، قائلة «يتقدم النظام ويسيطر كل يوم على مناطق جديدة في أحياء حلب الشرقية، وهناك صراع بين فصائل حلب وخلال مرورهم في حواجز تابعة لنا لم نشتبك معهم حقناً للدماء».