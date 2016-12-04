﻿اختيار 35 من بين 400 للعرض في مهرجان «كرامة» الأردني

عمان – «القدس العربي»: تنطلق فعاليات «مهرجان كرامة» لأفلام حقوق الإنسان في دورته السابعة بعرض مجموعة من الأفلام الروائية والوثائقية غدا 6 وحتى 10 من الشهر الجاري في المركز الثقافي الملكي في العاصمة الأردنية عمان برعاية نبيه شقم، وزير الثقافة الأردني وبمشاركة المركز الثقافي.

وتتزامن فعاليات المهرجان مع احتفالات العالم بيوم حقوق الإنسان في 10 الشهر الجاري، وهو اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وتجري في هذا اليوم الدعوة إلى الدفاع عن حقوق الإنسان أيّاً كان في هذا العالم.

وإيمانا من «مهرجان كرامة» بأن مسؤولية احترام حقوق الإنسان تقع على عاتق الجميع، فهو يأتي هذا العام بتأكيد والتزام إبداعي على ضرورة أن يقوم كل واحد منا بعمل ما يعزز من مفهوم المحافظة واحترام حقوق الإنسان في المطلق لذلك تم اختيار اسم «هل أنت أنسان؟ «عنوانا لهذه الدورة، حسب القائمين على المهرجان.

وتم اختيار 35 من بين 400 فيلم ليتم عرضها ضمن هذه الدورة تتوزع ما بين الفيلم الوثائقي الحقوقي.. والفيلم الروائي الطويل.. والأفلام التحريكية الإبداعية… وستكون هناك خمسة عروض يومية على مدى أيام المهرجان من الخامسة – للتاسعة مساءً في المركز الثقافي الملكي، إضافة إلى عروض صباحية لطلاب المدارس لإيمانه أن الشباب هم الركيزة الأساسية في مستقبل الشعوب وضرورة بناء الوعي حول قضايا حقوق الإنسان في العالم.

وحسب الإدارة المخرجة سوسن دروزة وإيهاب الخطيب فأن المهرجان يأتي في محاولةٍ لإعادة التساؤل حول القيم الإنسانية الأساسية في ظل الظروف السريالية التي يعيشُ بها العالمُ أجمع.. فحين يصبح القتل خبراً اعتيادياً، ويصبحُ ذكر الأعداد المهولة من القتلى والجرحى والمبعدين مجرد خبر عادي، مبررٌ ولا يستدعي الاندهاش.. يصبح لا بد من التساؤل: – هل نسي الإنسان إنسانيته؟!»

وتعتبر هذه الدورة استكمالاً للبحث الذي بدأهُ كرامة قبل 6 أعوام، وكان آخرها يحمل عنوان «العودة إلى الروح الإنسانية في مواجهة التطرف والعنف»، وهنا يستقصي الأبعاد الأخرى والتحولات التي طرأت على رؤية هذه القيم والتأويلات المتعددة التي جعلت من الممكن تبرير الاعتداءات التي تمارس في حق الإنسان أينما كان.

ويعتمد أيضا الشراكة مع الجهات الداعمة وفي مقدمتها المركز الثقافي الملكي ليقدم قرابة 35-40 فيلما وثائقيّا وروائيا لإلقاء الضوء على مواضيع متعلقة بحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى ورشة متخصصة وعرض موسيقي ومعرض فني، وكذلك عروض أفلام ضمن برنامج التواصل الاجتماعي في الجامعات والنوادي والمؤسسات المدنية المحلية في عمان والمحافظات.

ويستضيف هذا العام عددا من صناع الأفلام ومن النجوم والممثلين المعروفين، وسيشارك في المهرجان ضيوف من دول عربية وعالمية، اضافة لضيوف متحدثين من الأردن.