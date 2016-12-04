﻿إنريكي إغليسياس يشارك في مهرجان الجاز في دبي

دبي – «القدس العربي» : كشف القائمون على مهرجان طيران الإمارات دبي لموسيقى الجاز، أنّ المغني إنريكي إغليسياس الحائز على العديد من الجوائز وكاتب وملحن الأغاني والمنتج المشهور، سيحيي حفلاً كبيرا في اليوم الثالث من الدورة الـ 15 للمهرجان الذي سينطلق خلال الفترة الممتدة من 22- 24 فبراير/ شباط المقبل في مسرح مدينة دبي للإعلام، حيث تواصل هذه الاحتفالية الموسيقية السنوية البارزة تعزيز مكانتها لتكون واحدةً من أكثر الفعاليات ترقباً ضمن جدول فعاليات دبي، وتؤكد على التزامها بالارتقاء بمستوى تجربة الجمهور في دورتها المقبلة لعام 2017، مع مجموعةٍ رائعة من العروض الموسيقية والترفيهية.

واستطاع الفنان اللاتيني صاحب أكبر عدد من التسجيلات في تاريخ الموسيقى، بيع ما يزيد عن 130 مليون ألبوم حول العالم، بعد أن أطلق 10 ألبومات استديو إلى جانب ألبومين جمعا أروع أغانيه من الألبومات السابقة، ونجح ببيع ما يزيد عن مليوني نسخة في كلّ بلد حول العالم تقريباً. كما حصد إغليسياس خلال مسيرته الفنية 27 جائزة بيلبورد للموسيقى اللاتينية والعديد من جوائز بيلبورد للموسيقى، وذلك ضمن العدد الإجمالي الذي وصل إلى 105 جائزة مرموقة في عالم الموسيقا. وقد سجلت أغنيته المنفردة «بايلندو» رقماً قياسياً في تصدّر قائمة بيلبورد لأفضل الأغاني اللاتينية لأطول فترة ممكنة وصلت إلى 42 أسبوع، وحققت هذه الأغنية المصورة ما يزيد عن مليار مشاهدة على يوتيوب. ويذكر بأنّ أغنية «تونايت (آم لوفينج يو)»، التي حققت المرتبة الأولى في قائمة بيلبورد لأشهر أغاني نوادي الرقص، والتي تحمل الرقم 14 ضمن أغانيه المنفردة في هذه الفئة، جعلته يتربع على عرش القائمة متفوقاً بذلك على مايكل جاكسون صاحب عدد المرات الأكبر التي حقق فيها المرتبة الأولى في تاريخ قائمة بيلبورد.

وأحيا إنريكي منذ عام 2011 حفلاتٍ كثيرة في 109 مدينة كبرى حول العالم على امتداد القارات الخمس، وباعت حفلاته ما يزيد عن مليوني تذكرة، كما حققت الجولة الفنية لألبوم «إيفوريا» المرتبة الأولى لمرتين متتاليتين ضمن قائمة بيلبورد لأفضل الجولات الفنية. ويمكن القول بأن هذه الفنان العالمي قد حصد جميع الجوائز الفنية التي من الممكن الفوز بها، بما فيها جوائز جرامي لأفضل تسجيل موسيقي وجوائز بيلبورد لأعلى نسبة مبيعات وغيرها من جوائز تأليف الأغاني من الجمعية الأمريكية للملحنين والمؤلفين والناشرين. وهكذا يستعدّ النجم الشهير والحائز على عددٍ كبير من الجوائز لاعتلاء مسرح مهرجان طيران الإمارات دبي لموسيقى الجاز، وذلك في عرضٍ موسيقي سيبهر الجمهور ويلهب حماسة الجمهور.

وفي هذه المناسبة، صرّح أنتوني يونس، المدير التنفيذي لشركة «شيل آوت برودكشنز» المؤسسة والمنظمة لمهرجان دبي لموسيقى الجاز: «يعتبر إنريكي إجليسياس الفنان اللاتيني صاحب أكبر عدد تسجيلات في تاريخ الموسيقى بدون منازع، وقد ساهمت شخصيته الجذابة في شدّ اهتمام المعجبين من جميع الأعمار، الأمر الذي يضمن مكانته بين أهم الفنانين المشاركين في الدورة الـ 15 من المهرجان. فعلى الرغم من النجاح الباهر الذي حققته الفعالية في دورتها السابقة العام الفائت، إلا أنّنا نبذل قصارى جهودنا في هذا العام لتجاوز توقعات الجمهور، كما نتطلع للكشف عن باقي المواهب المشاركة في هذه الدورة خلال الأسابيع المقبلة».