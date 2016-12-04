﻿الخطوط الملكية المغربية تعزز أسطولها بطائرة جديدة

الرباط ـ «القدس العربي»: حطت يوم اول امس السبت في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء طائرة الخطوط الملكية المغربية الخامسة من نوع بوينغ ب. 787 دريملاينر التي ستعزز أسطول الشركة الذي يضم 55 طائرة.

وقال بلاغ للخطوط الملكية المغربية إن هذه الطائرة المسجلة تحت الترقيم CN-RGU هي الخامسة من هذا النوع الذي يعد من آخر الابتكارات المنجزة في صناعة الطيران المدني.

وتعزز طائرة البوينغ ب.787، التي توفر 274 مقعدا ( 256 بالدرجة الاقتصادية و18 خاصة بدرجة رجال الأعمال). أسطول الشركة الخاص بالطائرات بعيدة المدى ليصل إلى عشر طائرات، ما يمكنها من إضافة الرحلات في الخطوط بعيدة المدى مثل نيويورك والدوحة ومونريال وساو باولو وريو ديجانيرو وواشنطن.

وتسلمت الخطوط المغربية أولى طائراتها من هذا النوع في 3 كانون الثاني/ يناير 2015 وذلك ضمن طلبية إجمالية تضم خمس طائرات من نوع بوينغ ب.787 دريملاينر وتم تجهيز الدريملاينر ب787 بمحرك من الجيل الجديد يقدم أداءً تشغيلياً متميزاً مع خفض استهلاك الوقود بالمقارنة مع غيرها من طائرات المسافات الطويلة بالإضافة لكونها تتوفر على امتيازات أخرى مثل السرعة وسهولة التنقل داخل المقصورة مع مساحة أرحب لتخزين الأمتعة.

كما تم تجهيز مقاعد المقصورة بشاشات من الجيل الحديث تعمل باللمس وتقدم مجموعة متنوعة من الأفلام والبرامج الوثائقية، والموسيقى والألعاب مما يجعل الترفيه متاحاً للجميع.

وفي درجة رجال الأعمال، توفر المقاعد حرية التعديل القصوى ومسنداً للرأس قابلا للتعديل وأمكنة متعددة لتخزين الأمتعة الشخصية وإضاءة فردية وجدار فاصل مع المقعد المجاور كما يمكن إرجاعها إلى الوراء لاتخاذ وضعية مسطحة بالكامل. وقال البلاغ ان الخطوط الملكية المغربية هي أول شركة طيران تمتلك هذه الطائرة من الجيل الجديد في حوض البحر الأبيض المتوسط.