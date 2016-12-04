﻿إصابة 38 مشجعاً لفريق الرجاء البيضاوي في حادث سير

الرباط – «القدس العربي»: وقعت حادثة سير خطيرة السبت، على الطريق الرابط بين تطوان وطنجة، تسببت في إصابة 38 شخصاً، من مشجعي فريق الرجاء البيضاوي، بجروح متفاوتة.

وأصيب 38 شخصاً في هذه الحادثة التي وقعت، قبل منتصف ليل السبت، حوالي 16 كلم عن مدينة تطوان، إثر اصطدام حافلة تقل المشجعين الكرويين كانت متوجهة نحو الدار البيضاء، بسيارة أخرى تقل بعض أفراد القوات المساعدة وترافق المشجعين الرياضيين.

وتم نقل المصابين، وغالبيتهم من الجمهور الذي رافق فريق الرجاء الرياضي البيضاوي الذي جمعته مساء السبت مقابلة مع فريق المغرب التطواني برسم الدورة الحادية عشرة للدوري الاحترافي، إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية وإخضاعهم للفحوصات الطبية.

وقال مصدر طبي ان الإصابات المسجلة تبقى خفيفة أو متوسطة الخطورة، باستثناء حالتين تم الاحتفاظ بهما لإخضاعهما للعلاجات الدقيقة، فيما تم تقديم الإسعافات لباقي الأشخاص المصابين قبل مغادرتهم للمستشفى، مؤكداً أنه لم يتم تسجيل أي إصابة خطيرة تدعو للقلق. وتعرف مناطق عدة بشمال غرب المغرب تساقطات مطرية غزيرة، ما تسبب في وقوع بعض حوادث السير بسبب الانزلاقات.