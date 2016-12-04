﻿إيران: سياسة ترامب حول الشرق الأوسط والخليج تتماشى معنا

لندن ـ «القدس العربي»: لن يؤثر فوز ترامب وتمديد قانون «داماتو» للعقوبات الأمريكية على حالتي الجمهورية الإسلامية الإيرانية الداخلية والخارجية كثيراً، ولن يشكل ذلك خطراً جديا عليها، رغم أنه يعتبر إشارة سلبية في ما يتعلق بالإنفراج الذي حصل في العلاقات الثنائية بين طهران وواشنطن.

وكتب موقع «الدبلوماسية الإيرانية» المقرب من الخارجية الإيرانية في مقال عنوانه «تماشي سياسة ترامب في الشرق الأوسط مع إيران» أن تمديد العقوبات الأمريكية لفترة 10 سنوات أخرى لن يؤثر على اشتراكات سياسة أمريكا في المنطقة مع رؤية إيران الإقليمية كثيراً، وأن ذلك لن يشكل خطراً وجودياً على الوضعين الداخلي والخارجي للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضاف أن ترامب سيصعد من تصريحاته العدائية ضد طهران، وأن هذه السياسة ستصبح الرؤية السائدة للسياسة الخارجية الأمريكية تحت حكم الجمهوريين على البيت الأبيض ومجلسي النواب والشيوخ في الولايات المتحدة، وأن الإدارة الأمريكية المقبلة ستحاول إعادة النظر في «بعض» بنود الاتفاق النووي وترغيب دول مجموعة 5+1 على تدشين جولة جديدة من المفاوضات مع إيران، متوقعاً أنه تحت ظل التزام إيران بتعهداتها تجاه الاتفاق النووي يصعب الأمر لإدارة ترامب أن تستطيع أن تفرض تغييراً جوهرياً في نص الاتفاق النووي.

ولفت «الدبلوماسية الإيرانية» النظر إلى أن الرئيس الأمريكي المنتخب وصف تسليح واشنطن للجماعات المتمردة في أفغانستان وسوريا وباقي دول المنطقة بأنه أدى إلى كارثة، وأن ترامب يعتبر إزاحة بشار الأسد من السلطة بأنها غباء وسذاجة وأنها ستؤدي إلى تعزيز الإرهاب والجماعات التكفيرية، مضيفاً أن ذلك يبشر بفرض وجهة نظر طهران للحل المتعلق بأهم أزمة المنطقة في سوريا. وأوضح أن تصريحات ترامب الذي وصف خلالها جزءاً من سياسته الخارجية قائلاً إن المملكة العربية السعودية تدعم الجماعات المتشددة وأنه يريد تقليص الدعم لدول الخليج العربية، هي السياسة التي ترغبها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأنها مريحة لطهران كثيراً.

وشدد الموقع المقرب من وزارة الخارجية الإيرانية على أن سياسة ترامب لن تشكل خطراً جوهرياً على الجمهورية الإسلامية، وأنه من خلال استراتيجية فاعلة يمكن تحويل التهديدات إلى فرص وتحييد المتشددين في الإدارة الأمريكية المقبلة.

وعلى صعيد آخر ذي صلة بالموضوع، أكد سفير طهران لدى لندن وأحد كبار فريق المفاوضين النوويين الإيرانيين، حميد بعيدي نجاد، أن واشنطن التزمت بما تعهدت به في إطار الاتفاق النووي، وأنها علّقت العقوبات المتعلقة بقطاعات التأمين والنفط والغاز وإنتاج واستيراد اليورانيوم إلى إيران، وأنها سهلت حصول طهران على التقنيات والمعدات لاستحصال اليورانيوم من المناجم، مضيفاً أن هذا التعليق سيستمر خلال السنوات المقبلة على الرغم من تمديد قانون العقوبات الأمريكية، وإنه إذا حاولت الإدارة الأمريكية الجديدة منع الشركات الأجنبية من الاستثمار في إيران، سيعتبر ذلك خرقاً للاتفاق النووي.

وإلى ذلك، شدد المتحدث باسم الخارجية الأمريكي، جون كيربي، أن تمديد العقوبات الأمريكي على إيران لفترة 10 سنوات أخرى لن يشكل عائقاً أمام التزامات الولايات المتحدة في إطار الاتفاق النووي، وأنه لن يؤثر على اتخاذ الترتيبات والإجراءات اللازمة لرفع العقوبات التي ينص الاتفاق النووي على ضرورة إلغائها، موضحاً أن الحظر الذي ينص عليه قانون «داماتو»، يتعلق بعشر سنوات الماضية ولا علاقة له بالاتفاق النووي.

وأكد أنه سيتم إصدار التراخيص اللازمة للصفقات والعقود التي تتم بين إيران والشركات والدول الأخرى، عند الضرورة.