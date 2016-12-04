﻿العاهل السعودي يشهد في الإمارات انطلاق «مسيرة الاتحاد»

أبوظبي ـ «القدس العربي»: شهد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة «مسيرة الاتحاد» التي انطلقت عصر أمس ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد التراثي لعام 2016 بمنطقة الوثبة في أبوظبي بمناسبة اليوم الوطني الخامس والأربعين. ويقوم الملك سلمان بن عبدالعزيز في أول جولة خليجية منذ تولية المسؤولية في بلاده، تشمل كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، يلتقي خلالها مع قادة الدول الاربعة.