﻿أمير قطر يدشن معهد الدوحة للدراسات العليا والمقر الجديد للمركز العربي للأبحاث

الدوحة ـ «القدس العربي»: دشّن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مقر معهد الدوحة للدراسات العليا الذي يضم أيضا المقر الجديد للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وهو يستقبل طلبة من مختلف الدول العربية لمتابعة دراسات عليا للماجستير والدكتوراه في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وقام الأمير بجولة في المعهد رافقه فيها الدكتور عزمي بشارة المدير العام للمركز العربي للأبحاث ورئيس مجلس أمناء معهد الدوحة، والدكتور ياسر سليمان معالي رئيس معهد الدوحة بالوكالة والدكتورة هند المفتاح نائبة رئيس المعهد للشؤون الإدارية والمالية.

وتابع عرضا عن إنشاء المعهد وبرامج الماجستير التي يقدمها حاليا ومشاريعه المستقبلية في فتح مسارات جديدة، ومباشرة برامج الدكتوراه، كما اطلع على تقدم مشروع معجم الدوحة التاريخي للغة العربية الذي أطلقه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات عام 2013، وهو يتتبع تاريخ الألفاظ العربية على مدى عشرين قرنا، وسيستغرق إنجازه نحو 15 عاما.

وأكد الدكتور ياسر سليمان رئيس معهد الدوحة بالوكالة أن المعهد يعتبر مشروعا نهضويا عربيا يسعى إلى تكوين جيل من الباحثين الشباب في مجالات الدراسات الاجتماعية والإنسانية والإدارة العامة واقتصاديات التنمية.

وأضاف قائلا: «معهد الدوحة في قطر لقطر، ومن قطر لأمة العرب جميعا».

وقالت الدكتورة هند المفتاح، نائبة رئيس المعهد للشؤون الإدارية والمالية إن مشروع معهد الدوحة للدراسات العليا قد حظي منذ انطلاق فكرته بدعم كامل من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، فقد رآه من خلال رؤية قطر الوطنية وخارطة طريقها نحو بناء رأس المال البشري والهوية في قطر.

وكشف الدكتور عزالدين البوشيخي المدير التنفيذي لمعجم الدوحة التاريخي للغة العربية عن أولى مخرجات المشروع بانتهاء فريق المعجم من إنشاء خمسة آلاف مدخل لفظي ضمن المعجم. وشدد على أن هذا الأمر «لم يسبق أن حققه أي من المشاريع السابقة في الوطن العربي وهذا لإعطاء اللغة العربية معجمها التاريخي الذي يرصد نشأة المفردات والمصطلحات وتطورها التاريخي. وقال إن هذا الإنجاز يسبق استكمال جميع مداخل المعجم والمدونة اللغوية، بعد أن سبق إعداد بيبليوغرافيا الإنتاج المعرفي والفكري العربي لأزيد من 20 قرنا.

وأعلن أن «الخطة العامة لإنجاز المعجم تقوم على تقسيم تاريخ اللغة العربية تقسيما إجرائيا إلى خمس مراحل، تمتد منذ أقدم نص عربي موثق إلى نصوص عصرنا الراهن». واستطرد أن «المرحلة الأولى تقف عند العام 200 للهجرة، أما الثانية فعند عند العام 500 للهجرة، وتقف المرحلة الثالثة عند العام 800 للهجرة، وهكذا دواليك حتى مرحلة عصرنا الراّهن.

وبدأ مشروع إنشاء المعهد بمرحلةٍ تشاوريةٍ تأسيسيةٍ أطلقها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في أواخر عام 2011. واستمر الجهد حتى عام 2013 حين شُكِّل أولُ مجلسِ أمناءَ لمعهد الدوحة للدراسات العليا. كما أُنجز تصميمُ حرمِ المعهد عام 2014 بشكلٍ يتناسقُ مع رؤيته، وبدأ العملُ على تشييده.

فُتح بابَ القبولِ للسنة الجامعية الأولى 2015-2016 في تسعةِ برامج للماجستير، هي: العلوم الاجتماعية والإنسانية، والفلسفة، والتاريخ، واللسانيات والمعجمية العربية، والأدب المقارن، والإعلام والدراسات الثقافية، والإدارة العامة، والسياسة العامة، واقتصاديات التنمية. وبدأت الدراسة للفوج الأول من طلبة المعهد في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2015 في حرم جامعة قطر وانطلق الفوج الثاني لطلبة المعهد من حرم معهد الدوحة اعتبارا من أكتوبر/تشرين الأول 2016.

ويشدد المعهد في رؤيته على أنه ينطلق من «ضرورةِ سدِ نقصٍ ناتجٍ من بعض السياسات التعليمية الخاطئة ومن التصدي لفكرةٍ سائدةٍ في مجتمعاتنا عن عدم جدوى التخصص في العلوم الإنسانية والاجتماعية أو الإدارة العامة واقتصاديات التنمية». ويؤكد معهد الدوحة للدراسات العليا في رسالته على أنه «مؤسّسةٍ أكاديميّةٍ مستقلّةٍ للدراسات العليا في العلوم الاجتماعية والإنسانية والإدارة العامّة واقتصاديات التنمية وإدارة النزاع والعمل الإنساني». ويسعى المعهدُ لتحقيق أهدافه الأكاديمية من خلال تكاملِ التعليمِ والتعلّمِ مع البحث العلمي على نحوٍ يؤهلُ الخريجون كي يصبحوا أكاديميّين باحثين في تلك التخصصات، ومهنيين متمكنين قادرين على الدفع قُدُمًا بالمعرفة الإنسانية والاستجابة إلى حاجاتنا في سبيل التطوّر الفكري والاجتماعي والمهني. ويتبنّى المعهدُ استخدامَ اللغةِ العربية لغةً رئيسةً للدراسةِ والبحثِ مدعومة باللغات الحيّة الأخرى.

وضم أولِ فوجٍ من طلاب معهد الدوحة للدراسات العليا 155 طالبًا وطالبة من أصل 903 طلبات جرى تقديمها من قطر والدول العربية والخليجية والأوروبية، وفي السنة الجامعية الثانية 2016-2017، تقدم 2788 طالبًا من 30 دولةً، وجرى قبول 239 طالبًا جديدًا.

تعاقدُ المعهد مع أساتذة عرب من أهم الجامعات وأعرقها على مستوى العالم؛ ممن أنجزوا أبحاثًا مهمة وآمنوا برؤية المعهد، بدأنا بـ 34 أستاذا وبلغ عددهم اليوم 55 أستاذا.