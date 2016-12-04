﻿جدل واسع في مصر بعد إبطال المحكمة الدستورية المادة «10» من قانون التظاهر

القاهرة ـ «القدس العربي»: أثار حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان المادة رقم 10 من قانون التظاهر، المتعلقة بسلطة وزير الداخلية بإلغاء التظاهرات لدواع أمنية، الكثير من الجدل حول الحكم ومدى استفادة الشبان المحبوسين منه، ورأى خبراء حقوقيون أن حكم المحكمة الدستورية «لن يغير من الواقع شيئا».

ونصت المادة 10 على أنه «يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن ـ وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة ـ على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارًا مسببًا يمنع أياً منها أو إرجاءها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربع وعشرين ساعة على الأقل».

كما قضت المحكمة برفض الطعنين على المواد 7 و8 و19 من قانون التظاهر، وحصنت المحكمة الدستورية العليا تلك المواد، فيما يخص استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وتجريم المشاركة في تظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه، ما يعني رفض أي طعن لاحق على المواد الثلاث التي تم رفض الطعن عليها، إلا إذا أجرت الحكومة عليها أي تعديلات.

وقال الناشط الحقوقي، ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، في مداخلة هاتفية في برنامج بتوقيت مصر» على قناة التلفزيون العربي»، «إن النيابة العامة عليها الحصول على حكم المحكمة الدستورية بشأن إبطال المادة العاشرة من قانون التظاهر، من أجل فحص حالات المحبوسين على ذمة تلك المادة».

وأضاف «النيابة عليها الإفراج عن المحبوسين على ذمة عدم الحصول على تصريح من وزير الداخلية بالتظاهر»، مؤكدا أن «المجلس القومي يريد إلغاء المادة 7 من القانون، القانون مليء بالمواد التي لا تتوافق مع دستور 2014».

وذكر أن «هناك طعونًا ستقدم إلى المحكمة الدستورية ضد مواد أخرى في القانون»، موضحًا أن «البرلمان عليه تقديم مشروع قانون للتظاهر للعمل على جعل المظاهرات بالإخطار، ووضع آلية لتنظيم عملية رفض وزارة الداخلية للمظاهرة»، نافيا معرفة المجلس بمصير القائمة الثانية التي قدمت لرئاسة الجمهورية من أجل العفو عن الشبان المحبوسين.

وأدان المحامي والحقوقي نجاد البرعي، الحكم، قائلا في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مع الأسف حكم الدستورية بشأن قانون التظاهر لا قيمة له، لن يخرج أحد والقانون سار وعقوباته كما هي، ببساطة حكم لا يستحق حتى التعليق عليه».

وعلق الكاتب محمد سيف الدولة، الباحث في الشأن العربي، قائلا في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «فلنؤجل الاحتفاء بقرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر التي تشترط موافقة الداخلية على المظاهرة».

وعلق أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية، على حكم الدستورية، وقال في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «حكم الدستورية» بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر تؤكد أن الشباب الذي حكم عليه بالسجن على ذمة هذا القانون مظاليم نظام يعمل ضد الدستور، ويجب إخلاء سبيلهم فورًا وتعويضهم عن السجن ظلمًا وعدوانًا».

وأبدى الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون في جامعة الزقازيق، عدة ملاحظات على حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية إحدى مواد قانون التظاهر.

وقال في تدوينة عبر حسابه بـ»فيسبوك»، ملاحظات على حكم الدستورية العليا بعدم دستورية قانون التظاهر : منذ لحظات سألتني المذيعة لبنى عسل عن المدلول القانوني للحكم فقلت إنه يترتب على الحكم بعدم دستورية المادة العاشرة من القانون، أن سلطة وزير الداخلية أو مدير الأمن التقديرية في منع المظاهرة لأسباب يقدرانها تتعلق بالأمن أصبحت غير موجودة نفاذا لنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية «المادة 49.. ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون او لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم.

وأضاف: «ذلك لن يمس أوضاع المحبوسين لأنهم أدينوا بجرائم أخرى نص عليها القانون يعاقب عليها بعقوبات سالبة كالإخلال بالأمن العام أو مقاومة السلطات أو تطيل المرافق العامة وغيرها، فمجرد التظاهر دون إخطار لا حبس فيه». وأضاف: «المذيعة سألتني عن المدة التي تلتزم المحكمة بالفصل فيها في دعوى جهة الإدارة بوقف المظاهرة إذا رفعتها فقلت إنها غير مقيدة بمدة ومجرد طعن الإدارة لا يوقف نفاذ الإخطار.

وعلق نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية في البرلمان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج « انفراد»، على قناة «العاصمة»، مع الإعلامي سعيد حساسين، على حكم محكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون التظاهر، وسقوط الفقرة الثانية، قائلًا إن اللجنة التشريعية كانت تنتظر حكم المحكمة، وستحصل على صورة من الحكم وسيتم مناقشة الحكم بحيث لا يخالف الدستورية. وقال « مش عاوز أتكلم غير لما أحصل على صورة من الحكم، نصبر، معرفش احكم على قضية إلا لما اقراها، فالحكم لم يصل البرلمان، مش عاوزين نشغل الناس بمشاكل فرعية، الصالح العام الذي لا يخالف الدستور هنفذه».

وفي 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أجلت اللجنة التشريعية في مجلس النواب مناقشة تعديل قانون التظاهر إلى ما بعد صدور حكم المحكمة الدستورية، وفق تقارير محلية.

وقانون التظاهر الذي تم إقراره في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، لاقى انتقادات من جانب حقوقيين ومعارضين، فيما تحدثت السلطات المصرية أكثر من مرة عن نيتها لإجراء تعديلات برلمانية عليه لتلافي الملاحظات التي تقدم بها حقوقيون بينهم المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) بخصوص اشتراطات التظاهر وأبرزها الموافقة الأمنية وعقوبة السجن للمخالفين.