﻿الحكم ببراءة ناشطين احتجوا سلميا على الغلاء في الخرطوم

الخرطوم ـ «القدس العربي»: أصدرت محكمة جنايات الخرطوم وسط في العاصمة السودانية أمس حكما ببراءة 25 شابا وشابة تظاهروا سلميا في الحادي والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ورفعوا لافتات رافضة للغلاء ولزيادة أسعار الدواء.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على الشبان على مرحلتين وذلك في شارع المطار في الخرطوم، وكانوا ينفذون وقفة احتجاجية نظمتها مبادرة في (الفيسبوك) ودعت لها عبر كافة وسائل التواصل الاجتماعي، وتم إيداعهم قسم الشرطة وفتح بلاغات ضدهم حسب المادة 69 الإخلال بالسلام العام والمادة 77 الإزعاج العام.

وتطوع عدد كبير من المحامين للدفاع عنهم وواصلت مجموعة من المحاميات ينتمين إلى مجموعة (محاميات بلا حدود) تضامنهن التام مع جميع المتهمين حتى حصولهم على البراءة, وقالت إحدى المحاميات إن المعروضات عبارة عن لافتات مكتوب فيها (سلمية) و(لا لرفع الدعم عن الدواء) وأكدت أن المحكمة رأت أن الأساس فيما قام به الشباب لا يشكل إزعاجا عاما ولا تهديدا للسلام.

وشهدت العديد من مدن السودان تظاهرات بالطريقة نفسها ظهر فيه الشبان وهم يحملون لافتات احتجاجية. وذكر ناشطون أن الاحتجاجات السلمية تكررت في أمدرمان شارع العرضة وبمدينتي كسلا وبورتسودان في شرق السودان. ونفذ ناشطون الأسبوع الماضي عصيانا مدنيا استمر ثلاثة أيام.

وانتشرت دعوات في العديد من مجموعات (الفيسبوك) و(الواتساب) لتنظيم وقفات احتجاجية سلمية تندد بالغلاء وزيادة أسعار الدواء. وتعددت أشكال مقاومة الشعب السوداني لنظام البشير، فبعد يومين من العصيان المدني دخل الصحافيون والصيادلة والمحامون والأحزاب السياسية في هذا الحراك وارتفع سقف مطالبهم عاليا.

وأثار قرار رفع الدعم عن الدواء وإعلان تسعيرة جديدة للأدوية في السودان بزيادة تجاوزت 200 ٪ ردود أفعال واسعة وانتشر جدل ورفض تام لهذا القرار وأصدرت وزارة الصحة قرارا بإلغاء الأسعار الجديدة لكن الأسعار لم تعد على ما كانت عليه قبل القرار.

وقال ناشطون إن العديد من قادة الأحزاب السياسية والناشطين الحقوقيين الذين تم اعتقالهم على خلفية دعوات وتحركات سلمية لا يزالون قيد الحبس، وجدد الناشطون في وسائل الاجتماعي الدعوة لتظاهرات أخرى تناهض الغلاء الذي سبّبه تحرير الوقود وتعويم الجنيه السوداني.

وصادر جهاز الأمن طبعة الأمس من صحيفتي (الجريدة) للمرة الرابعة على التوالي وجريدة (الوطن). وقال صحافيون لمنظمة حقوق الإنسان (جهر) في بيان لها: «كعقاب لإضرابهما عن الصدور: صادر جهاز الأمن أعداد صحيفتي (الجريدة) و(الميدان) صادر جهاز الأمن أعداد (الأحد الرابع من كانون الأول/ ديسمبر 2016) من صحيفتي: (الجريدة)، و(الميدان) وبذلك، منذ العصيان المدني، يكون جهاز الأمن قد صادر (4) أعداد من صحيفة (الجريدة)، وعددا (واحدا) من (الميدان).

وأصدر بنك السودان في مطلع الشهر الماضي جملة من القرارات بهدف السيطرة على سعر صرف العملات الأجنبية حدد بموجبها السعر الرسمي للدولار بـ15.80جنيه بالعملة المحلية هدف تقليص الفارق مع السوق الموازي بعد أن كان 6.5 جنيه، لكن السوق الأسود ارتفع من جديد لأكثر من 18جنيها.

ووصف خبراء ومختصون الإجراءات التي ابتدرها البنك المركزي في السودان والمتعلقة برفع سعر الدولار بنسبة 130٪ مقابل الجنيه بالتحرير غير المعلن. وأوضحوا خطورة هذه الخطوة دون أن تتزامن معها إجراءات اقتصادية أخرى.

وتتخوف الحكومة السودانية من تكرار شريط أحداث سبتمبر/ايلول 2013 التي نتجت عن تحرير سعر الوقود وصاحبها أحداث عنف وإفراط في قمعها من قبل السلطات الأمر الذي أدى لسقوط عشرات القتلى قدرهم ناشطون بمئتي قتيل، بينما اعترفت الحكومة السودانية بسقوط أقل من ذلك العدد في تلك الأحداث.