﻿أسرة مرسي تدعو الأمم المتحدة لبحث «انتهاك حقوقه» في محبسه في مصر

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ وكالات: في حركة سياسية غير مسبوقة طالبت أسرة محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، أمس، الأمم المتحدة بـ»الالتفات إلى ملف انتهاك حقوقه» في محبسه في أعقاب «منع الزيارة عنه للعام الرابع»، وفق بيان له.

وعبر البيان قالت أسرة مرسي: «ندعو الأحرار في العالم والمنظمات الحقوقية الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة وكل مهتم بالحرية والنضال، أن يلتفتوا إلى ملف انتهاك حقوق الرئيس محمد مرسي».

وجاء البيان بعد ما قاله السبت، عبد الله، النجل الأصغر لمرسي في تدوينة على صفحته «فيسبوك» إنه تم منعه من زيارة والده في سجن طرة (سجنه الثاني) جنوبي القاهرة للمرة الثانية خلال أسبوعين، ليدخل المنع عامه الرابع. وأكدت أسرة مرسي – حسب البيان- أن طلب زيارته «حق وليس فضلا أو مكرمة، وطلب الزيارة لا يُغير من موقف الرئيس أو أسرته من عدم الاعتراف بالانقلاب العسكري».

ومتطرقة لتفاصيل كاملة عن المنع للعام الرابع، قالت أسرة مرسي إنها «مُنعت أمس من زيارته مجددا دون أي سند قانوني»، مشيرة إلى أنها «ليست هذه واقعة المنع الأولى أو الوحيدة بل إن الأصل كان منع الزيارة».

وتابعت: «لم تتمكن أسرة الرئيس من زيارته منذ اختطافه إلا مرة واحدة في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 في سجن برج العرب (سجنه الأول/شمال)».

وأضافت: «فوجئنا بعد الزيارة بقرار من السلطات المسؤولة بمنع الزيارة عن الرئيس في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 حتى يومنا هذا، في جريمة بدأت عامها الرابع، في سابقة هي الأولى من نوعها بين كل المعتقلين السياسيين في العالم».

وأشارت إلى أنه «تم منعه من مقابلة المحامين أثناء جلسات المحاكمات منذ يناير (كانون الثاني) 2015».

و‏‎أوضحت أنه «في 8 أغسطس (آب) 2015 تقدم الرئيس بشكوى لهيئة المحكمة الباطلة المنعقدة في ذلك التاريخ أمام كل كاميرات الصحافة والإعلام مفادها أنه قُدم له طعام لو تناوله كان أدى إلى جريمة، ورغم بيانات الإدانة ومطالب المحامين بنقله لأحد المراكز الطبية على نفقته الخاصة لإجراء بعض الفحوصات والاطمئنان على أوضاعه الصحية، إلا أنها لم تنفذ».

وأشارت أسرة مرسي إلى أنها «حاولت خلال العام الجاري أكثر من 50 مرة زيارته وآخرها أمس، والسبب المعتاد في الرفض أن هناك قرارا بذلك من جهة ما (لم تحددها)»، وفق البيان.

وحمل البيان «السلطات المصرية الحالية المسؤولية عن سلامة مرسي وحالته الصحية»، دون تقديم مزيد من التفاصيل عنها.