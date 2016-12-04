﻿تاجر مصري: الزيادة الجمركية كارثة حقيقية لنا وللمواطنين

القاهرة ـ «القدس العربي»: ظهرت حالة من الانتقادات الشديدة على الساحة المصرية بعد قرار الحكومة زيادة الجمارك على مجموعة كبيرة من السلع المستوردة، مع إعفاء الدواجن المجمدة المستوردة من سداد أي تعريفة جمركية، فيما أعلن عدد من المستوردين والتجّار «أن زيادة الجمارك على السلع ليس وقتها الآن، نتيجة لأن السوق تشهد حالة كساد كبيرة جدًا، نظرًا لضعف القوة الشرائية للمستهلكين»، لافتين إلى أن الأسعار ستشهد زيادة بنِسَب تتراوح بين 16 و 30 ٪ وتصل في بعض السلع إلى 60 ٪ وفقا لكل سلعة.

وقال مينا جرجس، أحد صاحبي المحال التجارية لـ«القدس العربي»، «إن زيادة التعريفة الجمركية على معظم السلع ستؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار لأكثر من 60٪، فهذا القرار يعتير «كارثة» حقيقية للتجار والمواطنين أيضا، فالتجارة في مصر قائمة على الاستيراد، ومعظم السلع والمنتجات الغذائية يتم استيرادها من الخارج ونظرا لارتفاع سعر الدولار مؤخرا زادت الأسعار من 30٪ إلى 50٪ فأكثر، ولكن بعد زيادة الجمارك على السلع المستوردة سترتفع الأسعار أكثر وقد تصل إلى ثلاثة أضعاف أسعارها لأن هناك منتجات زادت تعريفتها الجمركية 100٪ و200٪، مما يزيد العبء علينا وعلى المواطنين وخاصة البسطاء».

وأكد «أن حركة الشراء شهدت تراجعا بعد زيادة الأسعار، فكان المواطن ممكن أن يشتري السلع بكميات كبيرة خاصة لو وجدت عروض بأسعار مخفضة ولكن بعد غلاء الأسعار اكتفى المواطن بشراء ما يكفيه فقط في الأسبوع، ليشتري المواطن أسبوعيا ما يحتاجه فقط».

وقال النائب البرلماني البدري أحمد «إن قرار الحكومة بإعفاء الدواجن المستوردة المذبوحة من الضرائب الجمركية يستلزم من الحكومة اتخاذ مجموعة من الإجراءات حال تنفيذه منها رفع الجمارك عن الفول الصويا والذرة الصفراء دعما للمنتج المحلي ولخفض التكلفة ومنافسة المنتج المستورد»، مؤكدًا أنه سبق وأن تقدم بطلب إحاطة لمجلس النواب بشأن هذا القرار.

وطالب في بيان صحافي له، بأن تشمل إجراءات الحكومة كذلك ألا تقل مدة صلاحية الدواجن المستوردة المذبوحة عن 9 إلى 12 شهرا، مع مراقبة ذلك بكل دقة وحزم، مؤكدًا أن هذه الكمية حوالى 150 ألف طن تكفي مصر لمدة 200 يوم. وأشار إلى «أن الآثار السلبية لتنفيذ قرار إعفاء الدواجن المستوردة المذبوحة من الضرائب الجمركية هو ضياع حوالى مليار جنيه على الدولة كانت تمثل رسوما تحصل من المستورد، وهذا يدخل ضمن إهدار المال العام وسيؤدي إلى توقف صغار المربين عن التربية وتشريدهم، خاصة أنهم يمثلون 40 ٪ من حجم الإنتاج الكلي للدواجن في مصر. وأوضح «أن تنفيذ هذا القرار سيزج بصغار المربين أيضًا بالسجن، إما بسبب قروض البنوك أو شيكات الائتمان لدى الشركات الكبرى، ما يؤدى إلى انهيار صناعة الدواجن خلال هذه الفترة، وتشريد 3 ملايين من العاملين على حلقات الصناعة المتصلة بتربية الدواجن سواء بشكل مباشر أو غير مباشر».

كما أكد «أن هذا القرار ستكون له آثار سلبية في خفض الإنتاج المحلي، ما يؤدي إلى تحكم المستوردين في الأسعار بعد هذه المدة، حيث أن هذه الأشهر هي مكسب دورات الدواجن للمربي في فترة الشتاء، أما بعد 31 أيار/مايو في فترة الصيف يحدث ارتفاع في درجات الحرارة، ما يؤثر على صناعة الدواجن»، مشيرًا إلى الإنتاج المحلي يغطي 90 ٪ من احتياجات الدواجن في مصر. فيما قالت النائبة نادية هنري، عضو الجنه الاقتصادية في مجلس النواب، «إن قرار رفع الجمارك عن الدواجن المستوردة يعد ضد سياسة دعم الإنتاج وتقليل الاستهلاك ولن تخفض الأسعار بعده بل سيزيد استهلاك العملة الصعبة فهو يهدد السلامة الوطنية ،على عكس قرارات المجلس الأعلى للاستثمار».

وأضافت، في بيان لها، «أن رئيس الوزراء سوف يتحمل الآثار التدميرية على الصناعة الوطنية جراء هذا القرار»، موضحة أن هذه القرارات «كارثية» تنم عن جهل الحكومة بسياسات دعم الإنتاج وحماية المنتج الوطني.

وأوضحت النائبة «أن صناعة الدواجن يعمل فيها أكثر من 3 ملايين عامل، باستثمارات تزيد على 60 مليار جنيه، دون تلقي أي دعم حكومي، بالرغم من استيراد كافة مستلزمات الإنتاج بالعملة الصعبة، والقرار سيؤدي في النهاية إلى عودة طوابير الجمعيات الاستهلاكية للحصول على دجاجة بدلا من التوسع في الإنتاج، وليس هناك مبرر واضح لهذا القرار».