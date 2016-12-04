﻿زبير الشهودي: قد نختلف مع الغنوشي لكن «النهضة» تتسع للجميع

تونس – «القدس العربي»: أصدر عضو مجلس شورى «النهضة» زبير الشهودي، بياناً، لتوضيح اللبس الذي رافق إنهاء مهامه كمدير لمكتب رئيس الحركة الشيخ راشد الغنوشي، مشيراً إلى أن الديمقراطية القائمة في الحركة تقوم على التداول والتنوع.

وجاء البيان (وقد تلقت «القدس العربي» نسخةً منه) إثر الجدل الذي رافق إنهاء مهام الشهودي وتعويضه بالقيادي فوزي كمون، حيث رد البعض هذا الأمر إلى تصريح للشهودي تحدث فيه عن إمكانية «مساءلة» الغنوشي حول لقائه مع وزير داخلية بن علي عبد الله القلاّل.

وقال الشهودي «لقد اعتبر كثير من إخوتي في الداخل وفي الخارج ان موقفي من لقاء عبد الله القلال كان صادماً وخارج التحفظ، قد يكون كذلك ولكني أرى أن حركة النهضة ما بعد التخصص وما بعد المؤتمر العاشر، تعيش زمان ما بعد إدارة الاختلاف الى بناء التنوع وتنظيمه».

وأضاف «لقد اختار المؤتمر العاشر ان يكون التوازن في إدارة الحركة خارج الجهاز التنفيذي الذي اختير له مبدأ التجانس وتكفل مجلس الشورى بإحداث هذا التوازن لذلك آثرت الانسحاب من الجهاز التنفيذي قبل المؤتمر العاشر إيماناً مني بأن حرية التعبير تقتضي مني أن أختار موقع الشورى فلم يعد التنفيذي يسع مبدأ التنوع بموجب القانون الأساسي، لذلك تجد الأخ سمير ديلو والاخ عبد اللطيف المكي والاخ عبد الحميد الملتقى والاخ محمد بن سالم اختارو هذا المسلك».

وتحدث عن علاقته مع الغنوشي، الذي وصفه بأنه «قائد وأب»، خلال عمله لحوالي ست سنوات كمدير لمكتبه، وأضاف «لقد عملت مع الشيخ راشد الغنوشي فكراً وسياسة وأبوية خمس سنوات ونصف السنة أتعلم والحظ حالة التغيير والتطور ومعايشة الفكر بالواقع».

وتابع الشهودي «أحتفظ للشيخ راشد الغنوشي احترامه لرأيي فكثيرا ما كنت اخالفه في مؤسسة الشورى ولم يحاسبني على رأي ضده و لا طلب مني دعم موقف يراه».

وحول قرار إقالته قال «هكذا هي السياسة يوم لك ويوم عليك وممارستها تقتضي التعايش بين الناقد والمحب والغاضب والحاسد يكفي بلاغ يعلن فيه عن إنهاء مهام أحدهم لتكتشف الأغوار وتعيد ترتيب الأولويات».

وأضاف «لا شك أن فكرة التداول عبقرية فكرة الديمقراطية الغربية نتعلمها حتى تحصن ديمقراطيتنا الناشئة وتعلمنا في الأثر أن المتحمل لمسؤولية عامة يتصدق بجزء من عرضه».

وكانت «النهضة» أصدرت قبل أيام بلاغاً فندت فيه «الأخبار الزائفة» التي روجتها بعض وسائل الإعلام بهدف تضليل الرأي العام، وأشارت فيها إلى أن إقالة الشهودي تعود إلى «تورطه في إخفاء عملة صعبة بمنزله بالمنيهلة»، وهو ما نفته الحركة التي أشارت إلى أن الشهودي تم إعفاؤه من منصبه منذ أشهر عدة.