﻿دعوات لإطلاق سراح بحارة تونسيين محتجزين في ليبيا

تونس – «القدس العربي»: دعت السلطات التونسية نظيرتها الليبية إلى إطلاق سراح 54 بحاراً تونسياً محتجزين منذ أكثر من أسبوع في مدينة الزاوية غرب ليبيا، فيما نفى ناشط حقوقي ما روجته وسائل إعلام حول مقتل أحد البحارة، وتوقع أن يتم الإفراج عنهم غداً الثلاثاء.

وكانت السلطت الليبية احتجزت قبل أيام 54 بحاراً تونسياً بتهمة الصيد في المياه الإقليمية والاعتداء على أحد عناصر خفر السواحل الليبية.

وشكلت السلطات التونسية خلية أمنية لمتابعة موضوع الاحتجاز، حيث أجرى وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي اتصالاً هاتفياً بنظيره في حكومة الوفاق الوطني الليبية محمد الطاهر سيالة، بهدف التنسيق لإطلاق سراح البحارة المحتجزين، والذين أكدت الخارجية التونسية (في بيان أصدرته السبت) أن جميعهم بخير وتتم معاملتهم بشكل جيد، مشيرةً إلى أنها تبذل الجهود كافة والحرص على عودتهم على متن مراكبهم في أقرب الآجال.

ونفى الناشط الحقوقي المتخصص في العلاقات التونسية – الليبية مصطفى عبد الكبير ما روجته وسائل إعلام حول مقتل أحد البحارة، مشيراً إلى أن الغاية من الخبر إثارة البلبلة.

وأضاف في تصريح خاص لـ«القدس العربي»: «اتصلنا بالجانب الليبي وأكدوا لها أن البحّار ماهر وهو من مدينة «ملولش» (ولاية المهدية الساحلية) أُصيب في كتفه وكان هناك تدخل جراحي في مدينة صبراتة وأعيد لمستشفى الزاوية، وهو بصحة جيدة الآن، وللإشارة فإن البحار المذكور أمضى السنة الماضية على محضر ينص على أنه لن يعيد الصيد في المياه الاقليمية الليبية، ولكنه أعاد الكرة هذا العام، وهذا ما خلق بعض الحساسيات بشأنه لدى الجانب الليبي».

وحول التهم الموجهة للبحارة المحتجزين، قال عبد الكبير «إضافة إلى الصيد في المياه الإقليمية الليبية، ثمة تُهمة أخرى تتعلق بالاعتداء على أحد عناصر خفر السواحل الليبية وإصابته بجروح، والسلطات الليبية تعتبر ذلك مساً من السلطات والسيادة، وهو ما دعاهم لتحرير محضر وفتح تحقيق في الحادث، ومن ثم تمديد مدة إيقاف البحارة التونسيين إلى ثمانية أيام، وقد تمت إحالة ملفهم إلى النائب العام وسيصدر حكماً في القضية يوم الثلاثاء، ولكن لدينا علاقات جيدة مع الجانب الليبي ونقوم بوساطة في هذا الأمر، وأعتقد أنه سيتم الإفراج عن البحارة المحتجزين، ونتمنى أن لا يتم سجن أي منهم».