﻿إسرائيل اعتقلت 527 فلسطينياً الشهر الماضي

رام الله – «القدس العربي»: كشفت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى عن أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم،527 فلسطينياً من محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة بينهم 120 طفلاً و11 امرأة.

جاء ذلك في تقرير شهري مشترك تصدره مؤسسات الأسرى ويوثق الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى، إذ وثقت المؤسسات 163 حالة اعتقال في محافظة القدس، بينها 74 طفلاً، تليها محافظة الخليل ثم محافظة رام الله والبيرة.

وأشار التقرير إلى أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال نحو 7000 أسير، بينهم 48 أسيرة منهن 11 فتاة قاصرا، بينما وصل عدد الأطفال إلى نحو 350 طفلاً يقبعون في سجني مجدو وعوفر، فيما بلغ عدد الأسرى الإداريين نحو 700 أسير، وصدر خلال الشهر 111 أمر اعتقال إداري بينها 32 أمراً جديداً.

ووفق التقرير، فإن قوات الاحتلال تواصل سياسة الاعتقال التعسفي بحق السكان المدنيين في قطاع غزة وترتكب انتهاكاتها المنظمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على هذا الصعيد، وذلك باعتقال الفلسطينيين دون تهمة أو مخالفة كما أنها لا تتبع الإجراءات القانونية السليمة أثناء عمليات الاعتقال، فضلاً عن انتهاك ضمانات المحاكمة العادلة التي كفلتها جملة من المعايير والصكوك الدولية حيث يُحرم المعتقلون الفلسطينيون من حقهم في الاطلاع على المعلومات الخاصة بهم ولا سيما في التعرف على أسباب الاعتقال وحقهم في الاستعانة بمحام قبل المحاكمة.

كما يستخدم جنود الاحتلال، حسب التقرير، القوة المفرطة أثناء عمليات الاعتقال حيث يتعرض على سبيل المثال الصيادون الفلسطينيون في عرض البحر إلى إطلاق نار كثيف يعرض حياتهم للخطر دون أية دواع. وعلى هذا الصعيد رُصد خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الجاري وقوع 6 حوادث أسفرت عن اعتقال 12 فلسطينيا من بينهم 8 صيادين اُعتقلوا في عرض البحر. كذلك، ما زال أربعة أسرى، حتى نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، يخوضون الإضراب المفتوح عن الطعام، ثلاثة منهم ضد سياسة الاعتقال الإداري. فالأسيران أحمد أبو فارة وأنس شديد يخوضان الإضراب منذ 25 أيلول/ سبتمبر الماضي احتجاجاً على الاعتقال الإداري، وهما يقبعان في مستشفى (أساف هروفيه) في وضع صحي خطير، علماً أن محكمة الاحتلال جمّدت قراري اعتقالهما الإداري، وقد أعلن الأسيران رفضهما لذلك القرار. كما ويواصل الأسير عمار حمور إضرابه منذ 21 نوفمبر احتجاجاً على اعتقاله الإداري. من جهته، أعلن الأسير كفاح حطاب إضرابه عن الطعام خلال شهر نوفمبر مطالباً بتعامل إسرائيل معه كأسير حرب. وكان الأسير نور الدين اعمر قد أنهى إضرابه والذي استمر لـ20 يوماً ضد عزله الانفرادي وحرمان ذويه من زيارته، وأنهاه بعد اتفاق جرى بينه وضباط إدارة السجون ويقضي بالسماح لشقيقته بزيارته خلال الفترة المقبلة والسماح له بإدخال ملابس شتوية خلال الزيارات، وتحسين ظروفه الاعتقالية في سجن عسقلان.

وفي الثاني من تشرين الثاني 2016 انتهى أمر الاعتقال الصادر بحق الأسير بهاء النجار 21 عاماً من محافظة الخليل، وحتى المساء من هذا التاريخ لم يُبلغ بهاء بأي ورقة رسمية للإفراج عنه إلى أن أُبلغ أنه لم يصدر أمر اعتقال إداري بحقه وقد تم الإفراج عنه، إلا أن ذلك لم يدم طويلاً فقد اُعتقل بهاء مجدداً في تاريخ التاسع من تشرين الثاني وحول إلى الاعتقال الإداري مجدداً ولمدة ستة شهور.

إلى ذلك، أصدرت محاكم الاحتلال خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر أحكاماً جائرة بحق العشرات من الأطفال كانت غالبيتهم من المقدسيين، إضافة إلى فرض غرامات مالية باهظة والمطالبة بتعويضات مالية بآلاف الشواقل وتراوحت مددها من أشهر إلى سنوات تجاوزت العشر، أبرز هؤلاء الطفل المقدسي أحمد مناصرة 15 عاماً الذي أصدر بحقه حُكم بالسجن الفعلي لمدة 12 عاماً وغرامة مالية بقيمة 180 ألف شيقل، إضافة إلى الطفلين منذر خليل ابو ميالة 15 عاماً والطفل محمد طه 16 عاماً اللذين اًصدرت بحقهما حُكماً بالسجن الفعلي مدة 11 عاماً وفرض تعويض على كل منهما بقيمة 50 ألف شيقل، فيما أصدر بحق الطفلة نورهان عواد حُكم بالسجن الفعلي مدة 13 عاماً ونصف وغرامة مالية تعادل ثمانية آلاف دولار. وما زال العشرات من الأطفال الموقوفين ينتظرون مصيرهم أمام محاكم الاحتلال.