﻿إضاءة شجرة الميلاد في بيت لحم

رام الله ـ «القدس العربي»: أضيئت شجرة الميلاد في مدينة المهد بيت لحم في احتفال رسمي وشعبي، مساء أول أمس السبت. واضطرت بلدية المدينة لتأجيل الاحتفال لبعض الوقت بعد أن تعارض وقت إضاءة الشجرة مع كلاسيكو العالم بين فريقي برشلونة ومدريد الإسبانيين وتخوفاً من حضور باهت. وتوافد الفلسطينيون من أهالي المدينة وخارجها إلى ساحة المهد للمشاركة في احتفال إنارة الشجرة إيذاناً بانطلاق الاحتفالات الرسمية بعيد الميلاد المجيد.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، خلال كلمته في حفل إنارة شجرة الميلاد: «نجتمع لنضيء معا شجرة الميلاد وتقرع تزامنا مع هذا الحدث أجراس كنائس العالم لنعلن من هنا من بيت لحم ومن كنيسة المهد بداية فعاليات عيد الميلاد والتي تحمل هذا العام شعارالرحمة التي تحتاجها الكثير من بقاع العالم وخاصة فلسطين التي تمتزج فيها المعاناة بالإصرار على الحياة، والألم بإرادة الاستمرار والثبات على الأرض».

وأضاف أن «رسالة الرحمة التي نطلقها من على أرض فلسطين وهي تحتضن أعياد الميلاد، هي رسالة لدول العالم والمجتمع الدولي برمته أنه آن الآوان لشعبنا الفلسطيني أن ينال حريته واستقلاله وأن على إسرائيل وقف انتهاكاتها بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، فحرية شعبنا وأسرانا قادمة حتما والدولة ستتجسد قريبا والاحتلال والجدار والاستيطان إلى زوال فلا يمكن لأي جبروت أو طغيان أو احتلال مهما طال أمده أن يغير التاريخ أو يطمس الحقيقة أو يدفن هوية شعبنا وحضارته الممتدة عبر الأزمان».

وأوضح رئيس الوزراء أن «الاحتلال الإسرائيلي يحرم أطفالنا من التمتع بطفولة سليمة ويزج بهم في سجونه حيث يقبع حوالى ثلاثمائة وخمسين طفلا وقاصرا أصغرهم الأسير الطفل شادي فراح. وتئن غزة تحت حصار إسرائيلي خانق يصادر مقومات الحياة منها ويترك أهلنا فيها فريسة للمرض والفقر والتلوث».

وبين أن «مدينة القدس المحتلة تواجه مخططات الاقتلاع والتهجير وتتصدى لمحاولات فصلها وتغيير واقعها الجغرافي. يأتي هذا في وقت تتفاقم فيه معاناة حوالى سبعة آلاف أسير في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي سيما الأسرى المضربين عن الطعام أحمد أبو فارة وأنس شديد وعمار حمور وكفاح حطاب احتجاجا على سياسة الاعتقال الإداري وغيرها من الممارسات العنصرية اللاإنسانية التي يتعرضون لها».

واعتبر الحمد الله أن «إسرائيل بهذا كله إنما تضيع المزيد من فرص السلام وتقوض جهود إحياء العملية السياسية ورغم ذلك لا يزال شعب فلسطين، بمسلميه ومسيحييه تواقا للسلام طالبا الحرية والرحمة والعدالة الإنسانية متمسكا بإرثه الحضاري في العيش المشترك والتآخي والمحبة».

وأضاف «نيابة عن الرئيس محمود عباس وباسمي أهنئ أبناء شعبنا من الطوائف المسيحية بمناسبة قرب حلول أعياد الميلاد المجيدة ورأس السنة الميلادية. وأدعو الله أن يعيدها على شعبنا بالخير والبركة وأن تسود فيه المزيد من قيم المحبة والسلام والتعايش التي نادى بها السيد المسيح وجسدها في كل مراحل حياته».

وتابع:«اسمحوا لي أن أرحب بضيوف فلسطين الذين يحجون إليها من مختلف الدول والعواصم تأكيدا على تضامنهم ليس فقط مع هذه المدينة ومكانتها الراسخة في التاريخ بل ومع شعبنا الفلسطيني وحضارته الأصيلة التي تحتضنها بيت لحم والقدس وغزة وسائر المدن والبلدات الفلسطينية».

وأعتبر ان «الوفاء لتاريخ فلسطين ولإرثها الغني، ذلك الذي حمله رسول المحبة سيدنا عيسى عليه السلام وكرسناه وجسدناه على مر القرون إنما يتطلب منا جميعا الارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية والالتفاف حول جهود القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس والحكومة لترسيخ الأمن والأمان، ونبذ العنف والتمييز والكراهية وتكريس قيم الحرية والعدالة وحقوق الإنسان لتكون بلادنا كما نريدها جميعا، وطنا وملاذا للجميع بلا استثناء، موطنا للانفتاح على ثقافات العالم ورمزا لتعايش البشر والحضارات والاختلافات».

وشكر الحمد الله«كل الجهود التي تشاركت وتفاعلت لتنظيم هذه الاحتفالات على هذا النحو من المهنية والإبداع والترتيب وعلى رأسها بلدية بيت لحم والمحافظة والمؤسسة الأمنية».

وجدد «التهنئة لأهالي بيت لحم، وكافة المسيحيين وكل أبناء شعبنا في كل مكان وكلي أمل أن نحتفل العام القادم بين أسوار القدس العاصمة الأبدية لدولتنا».

وكان الحمد الله قد اجتمع قبيل بدء فعاليات حفل إنارة شجرة الميلاد ببيت لحم بمحافظ بيت لحم ومدراء المؤسسة الأمنية في المحافظة حيث أطلع على آخر التطورات الأمنية، والاستعدادات لتأمين احتفالات أعياد الميلاد المجيدة.