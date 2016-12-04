﻿قوات أمنية كردية تقتل مجموعة مسلحة مجهولة في السليمانية

السليمانية ـ «القدس العربي»: اندلعت اشتباكات مسلحة أمس الاحد، بين قوات الأمن الكردية ومسلحين في بلدة جنوب محافظة السليمانية في إقليم كردستان.

وقال مصدر في أمن دربنديخان لشبكة رووداو الإعلامية، إن «اربعة مسلحين في قرية بونكلة التابعة لقضاء دربنديخان، وقعوا في كمين للقوات الأمنية، وبعد مواجهات مع القوات الأمنية فجر انتحاريان نفسيهما.

وأضاف أن «الاشتباكات مستمرة، وتمت محاصرة أحد المسلحين».

ونشر ناشطون على الانترنت صورة لرأس يعتقد انها تعود لأحد الانتحاريين.

ولا تعرف بالضبط هوية المسلحين أو الجهة التي ينتمون إليها غير أن أسلوب الاشتباكات واعتماد الانتحاريين كثيرا ما يعتمده تنظيم الدولة.

وهذا الحادث هو الثالث الذي يقع في محافظة السليمانية خلال أيام.

وتشير مصادر في السليمانية لـ«القدس العربي» ان بعض مناطق السليمانية الجبلية النائية، اصبحت مأوى لبعض الجماعات المسلحة ومن مختلف الجنسيات، وبعضها ضمن المعارضة الكردية التركية والإيرانية، إضافة إلى بعض العناصر التابعة إلى تنظيم «الدولة».

وأفاد المصدر ان عدة اشتباكات وقعت مؤخرا بين القوات الأمنية الكردية ( الاسايش) وبين مجموعات مسلحة في بعض القرى البعيدة عن المدن في السليمانية التي لديها حدود مع إيران، وتمتد فيها جبال قنديل التي يسيطر عليها حزب العمال التركي.

ويتمتع إقليم كردستان في الغالب باجواء آمنة افضل من باقي مناطق ومحافظات العراق، ولكن يبدو ان الحالة الأمنية شهدت بعض الخروقات الأمنية بسبب الأزمة السياسية بين الاحزاب الكردية في الإقليم ووجود تنظيمات كردية مختلفة في الإقليم، إضافة إلى صراع إقليمي من دول الجوار.