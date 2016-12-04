﻿مناورة عسكرية لأجهزة الأمن في غزة

غزة ـ «القدس العربي»: أعادت مناورة عسكرية نفذتها الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، إلى الأذهان مشاهد الحرب الأخيرة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث تعالت سحب الدخان وهزت أصوات الانفجارات أماكن مختلفة، ضمن تدريبات الإخلاء التي نفذتها وزارة الداخلية.

وقبل البدء في المناورة صباح أمس الأحد، أبلغت وزارة الداخلية في قطاع غزة، السكان بنيتها بإجراء المناورة، التي تخللها أصوات انفجارات وتصاعد سحب الدخان في السماء، وأصوات سيارات الإسعاف، وذلك تحسبا لحدوث حالة خوف وهلع في صفوف المواطنين.

ولاحظ سكان القطاع حركة نشطة لقوات الأمن، التي تدربت على تنفيذ عمليات إخلاء للمراكز الأمنية، ضمن الخطة الموضوعة للمناورة العسكرية. وشملت المناورة كافة مناطق القطاع، وشارك فيها كل الأجهزة الأمنية، حسب بيان رسمي لوزارة الداخلية التي تديرها حركة «حماس». وشوهد سيارات الإسعاف التي ارتفع صوت صافراتها في مشهد اعتاد عليه سكان غزة خلال فترات الحروب أو الهجمات الإسرائيلية، والتي تحركت تجاه مواقع أمنية شهدت تفجيرات متعمدة وتحت السيطرة من قبل مختصين، في إطار التدريب على إخلاء مصابين حال التعرض لهجوم إسرائيلي. كما شاركت في العمليات التدريبية ضمن المناورة فرق الإنقاذ والدفاع المدني التي تدخلت لإخماد الحرائق. واستمرت المناورة من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثانية بعد الظهر، وتخللها إخلاء عدد من المقرات الشرطية والأمنية، وانتشار واسع لعناصر الأمن والشرطة، علاوة على أصوات الانفجارات وإطلاق الرصاص، وحركة نشطة لسيارات الشرطة. وتعد المناورة الميدانية التي تُجريها وزارة الداخلية بمثابة تدريبات طبيعية لعناصر ومنتسبي الوزارة وأجهزتها الأمنية، وتأتي في ظل «حفاظ الوزارة على حالة الأمن والاستقرار في قطاع غزة»، حسب ما أكدت وزارة الداخلية.

وشابهت أجواء المناورة تلك الأجواء التي شهدها القطاع خلال الحرب الأخيرة على غزة، والتي علت فيها أصوات القصف الانفجارات، وصدحت خلالها أبواق سيارات الإسعاف والدفاع المدني، لنجدة المنازل والأحياء التي تعرضت للدمار من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، إياد البزم إن وزارته تنفذ «مناورة شاملة» لكافة الأجهزة الأمنية في جميع مناطق قطاع غزة، بعد سلسلة المناورات التي نفذتها الوزارة قبل عدة أشهر بشكل منفصل في محافظات القطاع.

وأضاف أن هذه المناورات هدفها «رفع كفاءة الأجهزة الأمنية والشرطية وجهوزيتها للتعامل مع أي طارئ بما يحفظ الأمن والاستقرار، وتقديم أفضل خدمة للمواطن في الأوقات الصعبة».

وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني، قد أجرت في شهر آذار/ مارس الماضي، خمس مناورات لتطبيق خطة حماية الجبهة الداخلية خلال حالات الطوارئ والأزمات في كافة محافظات غزة. وشملت المناورات تدريباً ميدانياً لجميع مكونات وزارة الداخلية كقوة ميدانية واحدة لرفع مستوى التنسيق والسيطرة بين الأجهزة الأمنية المختلفة. وتأتي هذه المناورات في إطار الاستعدادات التي تنفذها الداخلية، خشية من تعرض القطاع لأي هجوم إسرائيلي مقبل، خاصة وأن خطط التدريب تشمل إخلاء المقرات الأمنية، التي يضطر أفراد الأمن لمغادرتها خلال الهجمات الإسرائيلية، التي عمدت في مرات سابقة غلى تدميرها فوق رؤوس أفراد قوات الأمن، ما أوقع العديد منهم بين شهيد وجريح.

وتأتي المناورات أيضا لتدريب قوات الأمن على العمل ضمن الحالات الطارئة وخطط الإخلاء.

وكانت إسرائيل هي الأخرى نفذت العديد من المناورات العسكرية بعد انتهاء الحرب الأخيرة على غزة صيف عام 2014.

وشملت تدريبات إسرائيل على إخلاء سكان مناطق الحدود القريبة من قطاع غزة، في حال تعرض تلك المناطق لقصف من المقاومة الفلسطينية، أو عمليات دخول لنشطاء المقاومة عبر الأنفاق.