﻿لجنة تابعة لـ«حماس» تحصي 236 اعتداء لأمن الضفة خلال شهر

رام الله ـ «القدس العربي»: أحصت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين التابعة لحركة «حماس» في الضفة الغربية 236 اعتداءً لأجهزة الأمن الفلسطينية بحق الفلسطينيين خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الجاري، وفق ما أعلنت أمس.

وحسب بيان صدر عن اللجنة، فقد تنوعت الانتهاكات ما بين 89 حالة اعتقال و85 حالة استدعاء تركزت غالبيتها ضد طلبة الجامعات في الضفة.

وأشارت لجنة الأهالي إلى أن من بين المعتقلين السياسيين 37 أسيراً محرراً و71 معتقلًا سياسياً سابقاً، فيما اعتقل 49 منهم على يد جهاز الأمن الوقائي و36 على يد المخابرات العامة، بينما لم يكشف مصدر اعتقال الحالات الـ4 المتبقية.

وحول كيفية الاعتقال، أوضحت اللجنة، أنها جاءت على النحو الآتي: 45 حالة اعتقال من المنزل و19 حالة بناء على استدعاء للمقابلة و13 حالة اعتقال تمت بناء على اختطاف من الشارع بينما لم توضح الحالات المتبقية.

ومن حيث التقسيم الجغرافي للاعتقالات فقد شهدت محافظة نابلس أكبر نسبة حيث سجل فيها 18 حالة اعتقال تليها محافظة الخليل بـ17 حالة وطولكرم بـ15 حالة اعتقال وقلقيلية بـ11 اعتقالا ثم بيت لحم بـ8 ورام الله والبيرة بـ7 والقدس بـ6 و3 حالات في كل من جنين وسلفيت وحالة اعتقال واحدة في محافظة أريحا. وأوضحت اللجنة أن من بين المعتقلين سياسياً 26 طالبًا جامعياً ومعلمين وإمام مسجد.

وفيما يتعلق بالاستدعاءات فقد كشفت لجنة الأهالي، أنها أحصت 85 حالة استدعاء تمت خلال الشهر المنصرم، 41 منها من طرف الأمن الوقائي و36 حالة من طرف المخابرات و8 لم تعرف المصدر. ومن حيث التقسيم الجغرافي للاستدعاءات فقد شهدت محافظة الخليل أكبر نسبة حيث سجلت 19 حالة استدعاء تلتها محافظة بيت لحم بـ16 ثم رام الله والبيرة 13 ونابلس 9 و7 حالات في كل من قلقيلية وطولكرم و6 حالات في جنين وحالتان في كل من أريحا وسلفيت وطوباس والقدس. وبينت اللجنة أن غالبية المستدعيين هم من المعتقلين السابقين والأسرى المحررين حيث استدعت 55 معتقلا سابقا و29 أسيرا محررا منهم 5 طلبة جامعيين و3 معلمين وطالبا مدرسة وصحافي.

ومن أبرز حالات الاستدعاء التي سجلت خلال الشهر الماضي استدعاء الأسير المحرر فراس أبو شرخ من مدينة الخليل حيث تم إرسال الاستدعاء له قبل الإفراج عنه من سجون الاحتلال للمقابلة في اليوم التالي من الإفراج، فضلا عن استدعاء الفتى مؤمن سمرين من رام الله وهو طالب في الصف التاسع.