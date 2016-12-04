﻿كيف تفاعل أكراد سوريا مع رسالة البارزاني لأهالي عامودا

غازي عنتاب ـ «القدس العربي»: انقسمت آراء الأكراد في سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي، حول الرسالة التي وجهها رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني السبت، لأبناء مدينة عامودا في ريف محافظة الحسكة، وذلك بعد يوم واحد من حرق مجموعة من العناصر الموالية لحزب الاتحاد الديمقراطي لعلم «كردستان»، خلال مداهمتهم للمبنى التابع للمجلس الوطني الكردي، الذي كان مرفوعاً فوقه.

وكان البارزاني قد أعرب في الرسالة عن شكره لأبناء المدينة، على موقفهم المدافع عن علم كردستان، «العلم المخضب بدماء الشهداء»، حسب تعبيره. وتابع البارزاني، «لن يبقى لمن يحرق علم كردستان، ويعذب أبناء وشباب الكرد غير الخجل والعار»، وأنهى متوعداً «بالتأكيد سيدفعون يوماً ثمن هذه الجريمة التي إرتكبوها».

ولم يتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بمن فيهم المعارضون لحزب الاتحاد الديمقراطي، مع الرسالة بإيجابية، ليوجهوا انتقاداتهم للبارزاني، رداً على ما قالوا إنه «تقصير وتقاعس عن حماية الأهالي من أفعال حزب الاتحاد الديمقراطي» المتغطرسة، في كل المناطق التي يتواجد بها الكرد في سوريا»، إذ كتب إدريس عبدالله «عامودا لا تحتاج إلى تصريحات و بيانات، بل إلى مواقف وأفعال يا سيادة الرئيس».

أما الناشط الإعلامي إسماعيل شريف، فرأى في الرسالة «صحوة متأخرة» من رئاسة إقليم كردستان، وتابع في تدوينة مطولة «نحن كأكراد سوريا لم نحصد من حكمة البارزاني، خلال الست سنوات من عمر الثورة السورية، إلا شرعنة مثل هذه الأفعال المعادية من أبناء جلدتنا، اي من سلطة الأمر الواقع المتمثلة بحزب الاتحاد الديمقراطي وتفرعاته».

وتساءل شريف، عن السبب الذي أيقظ غفلة رئاسة إقليم كردستان، بعد صمتها الطويل على ظلم حزب الاتحاد الديمقراطي، مشيراً إلى أن حادثة حرق علم كردستان «ليست الأولى من نوعها».

واستذكر شريف «المجزرة» التي ارتكبتها قوات حزب الاتحاد الديمقراطي في المدينة في شهر حزيران/يونيو من العام 2013، المجزرة التي راح ضحيتها عة أشخاص عديدون بينهم أطفال، بعد استهداف قوات الحزب لمظاهرة سلمية داعمة للثورة في المدينة، وقال مخاطباً رئاسة الإقليم «عامودا لا تنسى تخاذلكم».

وسخر موسى شيخو من مضمون الرسالة، واصفاً إياها بـ»الجرعة المهدئة» لأنصار الخط البارزاني في سوريا، وقال آخر «هذا هو الخذلان بعينه». الخذلان الذي تحدث عنه كثيرون، اعتبره جوان بركات «تجنباً من البارزاني للقتال الكردي الكردي».

ورحب عضو اللجنة المركزية لحزب الديمقراطي الكردستاني، عبد الرحمن آبو، بمضمون الرسالة التي وجهها البارزاني، وقال لـ «القدس العربي»: «إن الرسالة الشديدة اللهجة، جاءت بسبب استهداف شهداء الكرد، لما يمثله هذا العلم من رمز لنضال الشعب الكردي».

من جانبه أعرب الناشط السياسي الكردي محمد أبو سيامند، عن تقديره لمضمون الرسالة، وقال «إن لمدينة عامودا رمزية، فهي المدينة التي قد تكون الوحيدة التي لم تستكن لظلم حزب الاتحاد الديمقراطي، ولهذا جاءت الرسالة».

يشار إلى إن حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي الذي يرفع علماً ذا ثلاثة ألوان، لا يرى في علم «كردستان» الذي يحتوي على ثلاثة ألوان، وهي الأحمر والأبيض والأخضر، وشعار الشمس في المنتصف «ممثلاً لكل الأكراد».