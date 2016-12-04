﻿معارك عنيفة في شرق حلب مع تقدم قوات النظام على حساب الفصائل المقاتلة

عواصم ـ وكالات ـ «القدس العربي»: تخوض قوات النظام السوري معارك عنيفة امس الأحد ضد الفصائل المقاتلة في شرق مدينة حلب، مع محاولتها التقدم أكثر في عمق الأحياء الشرقية بعد سيطرتها على أكثر من ستين في المئة منها.

وفي شمال غرب سوريا، قتل عشرة مدنيين على الاقل الاحد واصيب العشرات بجروح جراء غارات «يرجح انها روسية» استهدفت بلدة كفرنبل في محافظة ادلب، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

في مدينة حلب، تواصل قوات النظام هجومها للسيطرة على كامل الأحياء الشرقية. واشار المرصد الاحد إلى «معارك عنيفة بين الطرفين تتركز في حي كرم الميسر، تزامنا مع استمرار الاشتباكات على اطراف أحياء الجزماتي وكرم الطراب وطريق الباب» وهي ثلاثة احياء تمكنت قوات النظام من استعادة السيطرة عليها بشكل كامل السبت.

ونقلت وكالة الانباء السورية الرسمية عن مصدر عسكري الاحد ان «وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة تواصل تقدمها في الأحياء الشرقية لمدينة حلب وتعيد الأمن والاستقرار إلى دوار الجزماتي ودوار الحلوانية». وبث التلفزيون الرسمي الاحد مشاهد مباشرة من حي الجزماتي فيما كان دوي المعارك والغارات يسمع بقوة في الأحياء المجاورة.

وبدأت قوات النظام هجوما في 15 تشرين الثاني/نوفمبر لاستعادة السيطرة على كامل مدينة حلب، وتمكنت منذ نهاية الاسبوع الماضي من السيطرة على القطاع الشمالي واحياء اخرى مجاورة. وباتت تسيطر على أكثر من ستين في المئة من مساحة الأحياء الشرقية، وفق المرصد.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن ان «قوات النظام تسعى إلى التقدم والسيطرة على حي الشعار والأحياء المحيطة بهدف دفع الفصائل المقاتلة إلى الانسحاب بشكل كامل إلى جنوب الأحياء الشرقية». وجددت المعارضة السورية مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك لوقف الهجوم على شرق المدينة.

ودعت الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأطياف واسعة في المعارضة السورية في بيان الاحد «مجلس الأمن وكل الدول الصديقة والمجتمع الدولي عامة إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم والعمل الفوري لإيقاف القصف والمجازر التي تتعرض لها عدة مناطق في سوريا وحلب بشكل خاص». وطالبت بـ»السعي الحثيث لإدخال المساعدات الإنسانية غير المشروطة» بعدما «أصبحت حلب مدينة منكوبة مهددة بكارثة كبرى».

وتتزامن المعارك مع قصف مدفعي وجوي كثيف لقوات النظام على الأحياء التي لا تزال تحت سيطرة الفصائل المقاتلة، فيما ترد الفصائل بإطلاق القذائف على الأحياء الغربية تحت سيطرة قوات النظام.

وأعربت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، عن اقتناعها بأن سقوط المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة في حلب بيد النظام السوري «لن ينهي الحرب» الدائرة في البلاد. جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك عقدته السبت مع المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا، في العاصمة الإيطالية روما. وقالت موغيريني: أنا «مقتنعة بأن سقوط حلب لن يُنهي الحرب».

يذكر أن أحياء حلب الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة، تعاني حصاراً برياً كاملاً من قبل قوات النظام السوري وميليشياته بدعم جوي روسي، وسط شحّ حاد في المواد الغذائية والمعدات الطبية؛ ما يهدد حياة نحو 300 ألف مدني فيها. ومنذ بدء الهجوم منتصف الشهر الماضي، احصى المرصد مقتل 311 مدنيا بينهم 42 طفلا في شرق حلب مقابل 69 مدنياً بينهم 28 طفلاً في غرب المدينة.

مساعدات روسية

وبعد أيام من سيطرتها على القطاع الشمالي في شرق حلب، دعت قيادة الجيش السوري «سكان الأحياء الشمالية الشرقية لمدينة حلب للعودة إلى منازلهم» بعد اعادة «الأمن والاستقرار» إلى تلك الأحياء. وبعد توقف استمر أكثر من اربع سنوات، استأنفت السبت حافلات النقل الحكومية رحلاتها من غرب مدينة حلب إلى الأحياء الشرقية. وتوجه مئات الاشخاص لتفقد منازلهم وممتلكاتهم.

وقالت ام يحيى (55 عاما) بعد تفقدها وافراد من عائلتها منزلهم في حي مساكن هنانو «جلبت معي صورة ابنة أخي لأنها غالية واحضرت المصحف الذي وجدته في المنزل وبعض الاغراض الأخرى».

واضافت بحسرة «بيتنا تعرض للقصف (…) فيه بعض الاغراض الاخرى لكن يجب رميها».واعلنت روسيا، ابرز حلفاء دمشق، الاحد ارسالها قافلة تضم أكثر من ثلاثين شاحنة محملة المساعدات انسانية إلى «السكان الذين عانوا خلال العملية العسكرية» في مدينة حلب، وفق ما اعلن الضابط الروسي نيكولاي بونوماريوف للصحافيين وبينهم مراسلة فرانس برس في غرب المدينة. وتضم قافلة المساعدات التي سيتم توزيعها لاحقاً، ملابس للشتاء وبطانيات ومساعدات غذائية. وكان الموفد الاممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا جدد السبت من روما دعوة «روسيا وايران» إلى استخدام «نفوذهما» لإقناع دمشق بالتفاوض جديا. وقال «حان الوقت الان للبدء بمفاوضات فعلية» متوجها بالحديث إلى الرئيس السوري بشار الاسد «اتصل بالامم المتحدة للقول: «انا مستعد لحكم انتقالي، لمفاوضات فعلية».

وتعد إيران حليفة رئيسية لدمشق في وقت تنفذ روسيا منذ نهاية ايلول/سبتمبر 2015 حملة جوية في سوريا دعما للهجمات البرية التي ينفذها الجيش. الا انها اعلنت انها لم تشن اي غارات على شرق حلب في الهجوم الاخير.

قتلى في كفرنبل

وأعلنت سوريا تزامناً مع بدء الجيش هجومه على شرق حلب، بدء حملة واسعة النطاق في محافظتي ادلب (شمال غرب) وحمص (وسط).

وأفاد المرصد السوري الاحد بمقتل «21 مدنياً على الاقل بينهم ثلاثة أطفال وامراتان جراء غارات عشوائية نفذتها طائرات حربية يرجح إنها روسية على بلدة كفرنبل في ريف ادلب الجنوبي». وأشار إلى اصابة العشرات بجروح، مرجحاً «ارتفاع حصيلة القتلى لوجود جرحى في حالات خطرة».

وقال احد شهود العيان ويدعى حسام هزبر (25 عاما) لفرانس برس ان الطائرات الحربية «استهدفت بست غارات منازل المدنيين وسوقاً شعبياً مكتظاً» في البلدة. ويسيطر «جيش الفتح»، وهو تحالف فصائل إسلامية على رأسها «جبهة فتح الشام» (جبهة النصرة سابقا قبل اعلانها فك ارتباطها بالقاعدة) على محافظة ادلب بشكل شبه كامل منذ صيف العام 2015.

وتشهد سوريا نزاعا داميا تسبب منذ العام 2011 بمقتل تكثر من 300 الف شخص وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

الى ذلك أعلن الجيش التركي، امس الأحد، أنه قصف أهدافاً ومواقع لتنظيم «الدولة» الإرهابي شمالي سوريا في اليوم الـ 103 لعملية «درع الفرات».

وذكر بيان صادر عن القوات المسلحة التركية أن «أهداف ومواقع التنظيم قصفت من داخل الأراضي السورية ومن الحدود»، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأشار البيان إلى استمرار فرق إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد التابعة لرئاسة الوزارء)، وجمعية الهلال الأحمر التركي، وعناصر الجيش السوري الحر، في أنشطة دعم المدنيين في المناطق المحررة.