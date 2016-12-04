﻿المحكمة البريطانية العليا تبدأ اليوم مناقشةاستئناف الحكومة قرارا يلزمها باستشارةالبرلمان قبل تفعيل آلية «بريكسِت»

لندن – أ ف ب: تنظر المحكمة البريطانية العليا اعتبارا من اليوم الإثنين في استئناف الحكومة حكما يلزمها باستشارة البرلمان قبل تشغيل آلية الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكسِت» التي تشكل ملفا حساسا جدا يثير غضب انصار الخروج.

في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر قررت محكمة لندن العليا، بعدما رفع مواطنون بريطانيون الملف إليها، ان رئيسة الوزراء تيريزا ماي لا تملك بمفردها صلاحية تفعيل «المادة 50 من معاهدة لشبونة» التي ستطلق مفاوضات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

وأثار هذ الحكم غضب أنصار «بريكسِت» الذين يخشون ان يُبَطِىء البرلمانيون آلية المغادرة و«يخففون من وقع» مضمون الاتفاق. ولم تتردد صحيفة (دايلي ميل) اليمينية في التعبير عن الغضب وتذييل صورة القضاة الثلاثة في المحكمة العليا على صفحتها الاولى بتعليق «اعداء الشعب»، غداة قرارهم.

في أعقاب حملة الاستفتاء التي ولدت شرخا عميقا في البلاد صوت 52 في المئة من البريطانيين لصالح الانفصال عن الاتحاد في 23 حزيران/يونيو.

ومنذ ذلك الحين ما زالت المشاعر في هذا الخصوص متقدة، فيما تسلط الاضواء على القضاة الـ11 في المحكمة العليا الذين سينظرون في استئناف الحكومة لمدة أربعة ايام، ليصدروا قرارهم في مطلع كانون الثاني/يناير.

ويتعرض القضاة لضغوط كي يتخذوا قرارا سريعا رغم صعوبة المسألة المطروحة عليهم، نظرا إلى وعد رئيسة الوزراء بتفعيل «المادة 50» قبل نهاية آذار/مارس 2017

فرئيسة الوزراء تؤكد أنها تملك بموجب منصبها السلطة الدستورية المعنية بالشؤون الخارجية بما فيها الانسحاب من الاتفاقات الدولية. من جهة أخرى يؤكد مقدمو الطعن، مثل المديرة المالية جيننا ميلر ومصفف الشعر دير دوس سانتور، ان «بريكسِت» سيبطل قوانين أوروبية ادرجت في القانون البريطاني، ما سيحرم المواطنين من حقوق على غرار حرية التحرك. وبالتالي من الضروري استشارة البرلمان.

كذلك تبرز صعوبة إضافية أمام السلطة التنفيذية، مع اعلان ممثلي الحكومتين المحليتين في ويلز وإسكتلندا انهم سيسعون إلى اقناع المحكمة العليا بضرورة عرض المسألة على برلمانيهما وكذلك على برلمان وستمينستر.

وقد يضاعف صدور قرار لصالحهم تقلبات الجدول الزمني لتيريزا ماي، ويثير ازمة بين لندن والمنطقتين.

كما ستنظر المحكمة العليا في طعن مواطن طالب باستشارة برلمان ايرلندا الشمالية ايضا. لكن رغم اعلان الحكومة ثقتها في الأخذ باستئنافها، رأى الخبير القانوني مايكل زاندر ان فرصها في ذلك قليلة، نظرا إلى ان الحكم الأصلي «حصل على الاجماع وهو متين جدا».

وفي حال خسرت الحكومة فسيترتب عليها ان تطرح مباشرة على البرلمان مشروع قانون يجيز تفعيل «المادة 50».

وفيما اعلن حزب العمال، الحزب المعارض الرئيسي الذي يملك 231 مقعدا من 650، انه لن يعرقل «المادة 50» تبدو قاعدته منقسمة في هذا الخصوص.كما تخشى الحكومة ان تصدر المحكمة العليا قرارا معقدا يتجاوز الموافقة او الرفض بشأن تفادي استشارة البرلمان، على ما اعلن ديفيد ديفيس، الوزير المكلف بتنفيذ «بريكسِت» هذا الأسبوع.

ومؤخرا صرح قاض في المحكمة العليا ان المملكة المتحدة قد تضطر أولا إلى «الاستبدال الكامل» لقانون 1972 الذي ادرج التشريعات الأوروبية في القانون البريطاني، قبل بدء الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

وحذر النائب المحافظ ايان دانكن سميث، مؤيد «بريكسِت» وأحد قادة معسكر المشككين في أوروبا، من «ازمة دستورية» اذا اكدت المحكمة العليا القرار السابق. وقال «لا يعود اليهم (القضاة) ان يملوا على البرلمان كيف يؤدي عمله، هذا القرار من صلاحيات البرلمان».

السيناريوهات المحتملة

■ إذا فازت الحكومة: ستتمكن رئيسة الوزراء من الإيفاء بوعدها تفعيل «المادة 50» من معاهدة لشبونة قبل نهاية اذار/مارس، والذي يشكل شرطا مسبقا لبدء مفاوضات انفصال تستغرق عامين مبدئيا بين لندن والاتحاد الأوروبي.

■ إذا خسرت الحكومة: على الحكومة المحافظة طرح مشروع قانون يجيز البدء بآلية «بريكست» في البرلمان مباشرة بعد إعلان قرار القضاة.

لكن ينبغي ان ينال النص موافقة مجلسي العموم واللوردات، ويجوز لكل من المجلسين ان يصوت ضده او ان يسعى عبر تعديلات إلى توضيح شروط الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، ما قد يؤخر الجدول الزمني للآلية.

ولتجنب وابل من التعديلات والنقاشات إلى ما لا نهاية، يفترض ان تكون الحكومة اعدت مشروع قانون من ثلاثة خطوط يمكن إقراره في أسبوعين.

ورغم دفاع أغلبية النواب البريطانيين عن البقاء في الاتحاد الأوروبي اثناء حملة الاستفتاء، يتوقع ان يقروا مشروع القانون خشية ان يتعرضوا لغضب ناخبيهم، حتى لو كان بعض النواب اعلن التصويت ضده.

اما في مجلس اللوردات حيث الأقلية للمحافظين فما زال مصير النص غامضا.

كذلك يمكن للحكومة استئناف قرار المحكمة العليا البريطانية امام محكمة العدل الأوروبية. لكن فرص ذلك تبدو ضئيلة نظرا إلى التأخير والتعقيدات التي قد تنجم عنه.

■ اذا رفض البرلمان مشروع القانون: سيكون لهذا الرفض وقع قنبلة في المملكة المتحدة وسيزعزع آلية الانفصال بين لندن وبروكسل.

عندئذ يمكن لرئيسة الوزراء الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة لوضع النواب المعارضين للخروج في مواجهة تصويت الناخبين. لكن هذا السيناريو قد يكون كارثيا لحزب العمال المعارض، الذي تاخر كثيرا عن الحزب المحافظ في استطلاعات الرأي الاخيرة. كما انه قد يعمق الخلافات في أوساط الحزب المحافظ بين مؤيدي «بريكسِت» ورافضيه.

■ اذا أثار القضاء نقاطا قانونية أخرى: في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر أثارت قاضية في المحكمة العليا البريطانية غضب أنصار الخروج من الاتحاد الأوروبي، عندما صرحت بان المملكة المتحدة قد تضطر لإجراء «تبديل كامل» لجزء من تشريعاتها للتمكن من البدء بآلية الانفصال.

وهذا السيناريو يخرب خطط الحكومة التي تنوي طرح تشريع جديد يجيز إبطال قانون انضمام البلد إلى الاتحاد الأوروبي اثناء خطاب الملكة امام البرلمان في نيسان/ابريل او ايار/مايو 2017 في اعقاب تفعيل «المادة 50».

* ماذا عن اسكتلندا وويلز وايرلندا الشمالية؟ تضاف صعوبة أخرى أمام تيريزا ماي. فسيدافع ممثلون لحكومتي ويلز وإسكتلندا امام المحكمة العليا عن قرار محكمة لندن العليا القاضي بضرورة استشارة البرلمان البريطاني وبرلمانيهما المحليين قبل البدء بمفاوضات «بريكسِت».

كما ستنظر المحكمة العليا في طعون قدمها مواطنون من إيرلندا الشمالية يطالبون كذلك باستشارة برلمانهم المحلي، وسط مخاوف من ان يقوض «بريكسِت» اتفاقات بلفاست للسلام في 1998 مع بريطانيا.

ومن المرجح ان يؤدي قرار لصالح هؤلاء إلى تأخير تفعيل المادة «50»، وإلى تصعيد مخاوف انصار «بريكسِت» من سعي تلك البرلمانات المحلية إلى عرقلة الانفصال بين لندن وبروكسل وخصوصا في اسكتلندا التي صوتت ضد الانفصال عن الاتحاد.