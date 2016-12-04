﻿أردوغان يدعو للتعامل بالليرة بدلا من العملات الأجنبية لـ«إفشال المؤامرات الاقتصادية» ضد تركيا

إسطنبول – وكالات: دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الأول إلى التعامل بالليرة التركية بدلا من العملات الأجنبية، لـ»إفشال المؤامرات التي تستهدف تركيا واقتصادها» على حد قوله.

وفي كلمة ألقاها خلال مراسم افتتاح مركز تجاري، وسط مدينة إسطنبول، دعا الرئيس التركي إلى ضرورة إيجاد حل لخفض أسعار الفائدة في البلاد.

واعتبر نظام الفوائد (المالية) أحد أهم وسائل الاستغلال لدى المنطق الإمبريالي، وأداة لتضييق الخناق على المستثمرين.

وفي كلمة ألقاها خلال مراسم افتتاح مركز تجاري، وسط مدينة إسطنبول، دعا الرئيس التركي إلى ضرورة إيجاد حل لخفض أسعار الفائدة في البلاد.

وأوضح أردوغان «علينا أن نجد حلًا لمشكلة نظام الفوائد، وأنا أدرك بأني وحيد في هذا المجال، لكني عازم على مواصلة كفاحي، لأني أرى الفائدة كأداة استغلال فعلية».

وأضاف أردوغان «إن العاملين في القطاع المالي هم الأكثر كسبًا للأموال، ولكن ليس برؤوس أموالهم الشخصية، وإنما بأموال المودعين». وشدّد على أن «العاملين في قطاع التمويل مرتاحون، لأنهم ضامنون أرباحهم، لكن المستثمر الحقيقي يعاني من ظروف صعبة»، داعيًا إلى خفض سعر الفائدة لإفساح المجال أمام المستثمرين الحقيقيين.

ومضى بالقول «إن نسبة الفائدة التي تتعامل بها الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الراهن هي 0.50 في المئة، ونرى أقل من ذلك في اليابان، فيما تصل النسبة في أوروبا إلى 1 أو 2 في المئة»، منتقدًا ارتفاع نسبة الفائدة في بلاده.

يذكر ان سعر الفائدة في الإتحاد الأوروبي يقارب الصفر، وليس كم قال أردوغان، بل وينخفض عن الصفر في بعض الحالات.

كما دعا الرئيس التركي مواطنيه إلى تحويل مدخراتهم من العملات الأجنبية إلى الليرة التركية أو الذهب، لدعم النمو الاقتصادي في البلاد.

وأشار إلى ضرورة التعامل بالليرة التركية بدلًا من العملات الأجنبية، مشدّدًا على أن ذلك «من شأنه أن يُساهم في إفشال المؤامرات التي تستهدف تركيا واقتصادها»، دون أن يوضح مصدر تلك المؤامرات المزعومة.

وتابع محدثا الأتراك «أنا متخصص في المجال الاقتصادي وأتمتع ببعض المعلومات، لكن العملات الأجنبية تستخدم كأداة ضغط حاليًا. لماذا تبقون مدخراتكم من هذه العملات التي لا مقابل لها، تعالوا نحوّلها إلى عملتنا الوطنية».

وأكّد الرئيس التركي أنه اقترح على كل من روسيا والصين وإيران التعامل بالعملات المحلية بدلًا من الدولار أو اليورو، مبينًا أن «المقترح لاقى ردًا إيجابيًا من قبل مسؤولي هذين البلدين « ، فيما لم يعلن عن أي اتفاق فعلي بخصوص هذا الشأن.

من جهة ثانية دعا أردوغان الشركات المحلية والأجنبية إلى الاعتماد على تركيا والثقة بها، وزيادة حجم استثماراتها خلال المرحلة المقبلة من أجل مستقبل البلاد والمواطنين.

وفيما يتعلق بالتقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية خلال الأشهر الماضية، أشار أردوغان إلى أن «هذه التقلبات ذات تأثير مؤقت، وأن الاقتصادات العملاقة في العالم تتأثر من انعكاساتها».

على صعيدآخر انطلقت صباح أمس الأول في إسطنبول فعاليات الندوة العالمية حول الزكاة تحت شعار «الزكاة في التاريخ وفي أيامنا».

وتهدف الندوة، التي ينظمها مركز وقف دراسات العلوم الإسلامية (غير حكومي)، إلى تقديم الدراسات المتعلقة بأهمية الزكاة التي تقع فريضة على المسلمين، بالإضافة إلى مناقشة أبعادها التاريخية والاجتماعية والاقتصادية على الصعيدين العالمي والإسلامي.

ويشارك في الندوة، التي تستمر يومين، العشرات من علماء الشريعة الإسلامية من 10 دول، من بينها تركيا وماليزيا وأندونيسيا وجنوب إفريقيا، بالإضافة إلى الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي قرة داغي.وتتضمن الفعالية جلسات ونقاشات حول الدراسات المعاصرة للزكاة، كزكاة المنتجات المالية، وكيفية الوصول إلى النموذجية في المؤسسات المعنية وجمعها وتوزيعها، بالإضافة إلى مفهوم الممتلكات وزكاة الموارد المالية الجديدة.

وقال قرة داغي في كلمته الافتتاحية «مشكلتنا اليوم في عدم جمع الزكاة بصورة صحيحة، وبعدم صرفها بالطرق الصحيحة أيضاً، لأنّ حكوماتنا مع الأسف ابتعدت عن هذه المسألة».

وأشار إلى أن «الزكاة يمكنها أن تعالج قضايا اقتصادية هامة، كمسألة تضخم النقود وانكماشها، وإذا ما فرض على النقود زكاتها المقدرة بـ 2.5 في المئة فسيضطر المزكي إلى القيام باستثمار ماله، حتى لا تأكله، كما يمكن أن تكون الزكاة أداة مهمة للسياسات النقدية». وأوضح أن «الزكاة جعلها الله وسيلة لتحقيق وتمام الكفاية لدى الناس». وبيّن أن «الهدف من الزكاة هو التطهير للعباد، وهو الجانب الاجتماعي، إلى جانب تحقيق تنمية وزيادة المال وهو الهدف الاقتصادي».

وتأسس مركز وقف دراسات العلوم الإسلامية عام 1970، من قبل مجموعة من رجال الأعمال المحسنين ورجال العلم، ومقره في اسطنبول.

ويهدف المركز إلى تنشئة العلماء والمفكرين والباحثين، والقيام بدراسات إسلامية في فروع جميع العلوم الإسلامية ودعم مثل هذه الدراسات العلمية.