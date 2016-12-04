﻿البورصة السعودية ترتفع في جلسة متقلبة وأداء متفوق لسوق دبي

دبي – رويترز: ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية أمس الأح، مع ابتهاج المستثمرين بصعود أسعار النفط، بينما صعدت البورصة المصرية مدعومة بمشتريات الأجانب.

وختمت العقود الآجلة لخام برنت أفضل أسبوع لها في خمس سنوات على الأقل يوم الجمعة الماضي عند 54.46 دولار للبرميل، في أعقاب اتفاق منظمة «أوبك» على خفض الإنتاج لدعم الأسعار.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.5 في المئة في تداول كثيف، لتبلغ مكاسبه منذ بداية العام 32 في المئة. وكان المؤشر منخفضا نحو 21.6 في المئة قبل تسعة أسابيع فقط وسط مصاعب اقتصادية بفعل انخفاض أسعار النفط.

لكن سلسلة من التطورات الإيجابية على مدى الأسابيع القليلة الماضية، وبصفة خاصة إصدار الحكومة لسندات دولية بقيمة 17.5 مليار دولار، وتعهدها بتسوية مدفوعاتها المتأخرة للقطاع الخاص، إضافة إلى قرار «أوبك»، ساهمت في إطلاق موجة شراء من جانب صناديق المؤسسات.

وأظهر أحدث تقرير من البورصة السعودية أن تلك الصناديق اشترت أسهما سعودية أكثر مما باعت بفارق كبير الشهر الماضي، بينما باع المستثمرون الأفراد الذين يشكلون نحو 90 في المئة من النشاط أكثر مما اشتروا.

وشهدت جلسة أمس تقلبات في بعض القطاعات. فقد فقدت معظم أسهم البتروكيميائيات قوتها الدافعة، مع قيام المستثمرين بالبيع لجني الأرباح، محولين اهتمامهم صوب النتائج المالية لنهاية العام بعدما استوعبوا صعود أسعار النفط.

فبعد صعود قوي في الأسابيع الماضية، فإن كثيرا من أسهم شركات البتروكيميائيات أصبحت الآن عند تقديرات المحللين لقيمها العادلة. وعلى سبيل المثال أغلق سهم ينبع الوطنية للبتروكيميائيات «ينساب» منخفضا واحدا في المئة عند 51 ريالا، في حين يبلغ متوسط تقديرات المحللين لقيمته العادلة 49.73 ريال بحسب بيانات لتومسون رويترز.

وحققت أسهم الفئتين الثانية والثالثة، التي يفضلها المضاربون المحليون، أداء أفضل. وقفز سهم «المتحدة للتأمين التعاوني» بالحد الأقصى اليومي البالغ عشرة في المئة، بينما صعد سهم «هرفي للخدمات الغذائية» خمسة في المئة.

وارتفع مؤشر سوق دبي – الذي كان مغلقا يوم الخميس في عطلة عامة – بنسبة 1.7 في المئة في تداول كثيف. وصعد السهمان القياديان «إعمار» العقارية وبنك دبي الإسلامي 3.1 في المئة لكل منهما.

وفي أبوظبي قفز سهم أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» عشرة في المئة، مدعوما بصعود أسعار النفط، بينما ارتفع سهم بنك الاتحاد الوطني 1.3 في المئة.

لكن المؤشر العام لسوق أبوظبي تراجع 1.1 في المئة، مع هبوط سهم «اتصالات» ذي الثقل 3.5 في المئة. وربما تتخارج الصناديق من هذا السهم الذي ينظر إليه كاستثمار آمن، لتشتري في الأسهم المرتبطة بالنفط وفي السوق السعودية الآخذة بالصعود.

وأغلق مؤشر بورصة قطر مرتفعا واحدا في المئة، مع صعود سهم «صناعات قطر» بنفس النسبة.

وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.7 في المئة مع استمرار الأجانب كمشتر صاف للأسهم، بفارق صغير بلغ مليون دولار حسبما أظهرته بيانات البورصة.

وكانت الشركات الصناعية التي ينظر إليها كمستفيد من تحسن ظروف الحصول على العملة الصعبة بعد تعويم الجنيه من أكبر الرابحين، ليصعد سهم «جي.بي.أوتو»11.3 في المئة، وسهم «حديد عز» 5.2 في المئة.

لكن سهم «أوراسكوم للاتصالات» والإعلام تراجع 5.3 في المئة، وكان الأكثر تداولا في السوق، بعدما قالت الشركة إنها أغلقت وحدتها «أورابنك» في كوريا الشمالية نظرا لصعوبات في التكيف مع العقوبات الأمريكية المفروضة على تلك الدولة. وأضافت أن وحدتها «كوريولينك» ستواصل أنشطة الاتصالات في كوريا الشمالية مع مراعاة العقوبات.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية:

في السعودية ارتفع المؤشر 0.5 في المئة إلى 7130 نقطة. كما ارتفع مؤشر دبي 1.7 في المئة إلى 3417 نقطة. غير ان مؤشر أبوظبي تراجع بنسبة 1.1 في المئة إلى 4262 نقطة.

وزاد المؤشر القطري واحدا في المئة إلى 10010 نقاط. كما زاد المؤشر العُماني 0.4 في المئة إلى 5610 نقاط.

هبط المؤشر الكويتي 0.3 في المئة إلى 5555 نقطة. كما هبط المؤشر البحريني 0.2 في المئة إلى 1176 نقطة.

وفي مصر صعد المؤشر 0.7 في المئة إلى 11631 نقطة.