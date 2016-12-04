﻿الرئيس الإيراني يقترح زيادة الميزانية لدعم نمو الاقتصاد بعد فوز دونالد ترامب

دبي – رويترز: اقترح الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أمس الأحد ميزانية الدولة للعام المقبل بحجم يبلغ نحو 100 مليار دولار، وبما يتضمن زيادة الإنفاق لدعم النمو،في الوقت الذي يهدد فيه انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة بعودة الضغوط على طهران.كان الرئيس الامريكي المنتخب صرح خلال حملته الانتخابية بأنه سيلغي الاتفاق النووي المبرم العام الماضي بين إيران والقوى العالمية، مما يوجه ضربة قوية لاقتصاد إيران الذي بدأ يتعافى من عقوبات استمرت لسنوات.

وأعلن مسودة ميزانية السنة الفارسية الجديدة التي تبدأ في 21 مارس/آذار بقيمة 3200 تريليون ريال (99.7 مليار دولار حسب سعر الصرف الرسمي)، بعد استبعاد المؤسسات القتصادية للدولة. وتزيد الميزانية الجديدة تسعة في المئة عن ميزانية السنة الحالية.

وقال روحاني أمام البرلمان «الحفاظ على معدل النمو الذي انطلق في العام (الجاري) قضية اقتصادية مهمة للبلد، وجميع السياسات الاقتصادية ينبغي أن تدور حول هذا المحور.»وبعد معاناة على مدار سنوات بسبب العقوبات، بدأ الاقتصاد يتحسن بعد إلغاء معظم العقوبات بموجب الاتفاق النووي مع القوى الكبرى. وقدر صندوق النقد الدولي معدل النمو عند 4.5 في المئة في السنة الحالية ارتفاعا من 0.4 في المئة فقط في السنة الماضية.

ويتعرض الرئيس الإيراني لضغوط للحفاظ على النمو الاقتصادي. ويقول معارضوه الذين رفضوا الاتفاق النووي إنه فشل في تحسين مستوى المعيشة كما كان يأمل بعد رفع العقوبات. ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية المقبلة في منتصف 2017. ويخفف مشروع الميزانية جزئيا السياسة المالية المتحفظة التي تبناها روحاني منذ توليه السلطة في 2013. وعند وضع معدل التضخم الذي يبلغ نحو تسعة في المئة في الاعتبار، فإن وتيرة نمو الإنفاق في مسودة الميزانية تقترب من الصفر.

وميزانية السنة الحالية التي أعدت حين كان معدل التضخم أعلى كثيرا تزيد أكثر من سبعة في المئة بقليل مقارنة بالسنة السابقة.

وقال روحاني «نأمل أن ننهي العام الجاري بمعدل تضخم في خانة الآحاد ومعدل نمو خمسة في المئة مع توفير 700 ألف فرصة عمل.»

وكما هو الحال في السنوات السابقة فإن مشروع الميزانية يشير لتوازن بين الإنفاق والإيرادات، رغم أن النتيجة الفعلية تتوقف على تذبذب أسعار النفط. وقالت وكالات أنباء إيرانية إنه جرى حساب الميزانية بافتراض أن سعر برميل النفط سيدور بين 45 و55 دولارا، مقابل 40 دولارا في الميزانية الحالية. وبهذا السعر، تقدر عائدات النفط للعام المالي 2017-2018 بنحو 33 مليار دولار.

وتجاوز سعر برميل النفط 50 دولارا منذ اتفاق 30 نوفمبر المتاضي بين اعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، التي قررت خفض إنتاجها 1.2 مليون برميل يوميا بداية من يناير/كانون الثاني 2017.

وقال روحاني في خطابه امام النواب ان الإنتاج النفطي الذي كان 2.7 مليون برميل يوميا، قبل رفع العقوبات الدولية بلغ في سبتمبر/أيلول الماضي 3.8 ملايين برميل يوميا.

من جهة اخرى تحدد الموازنة الجديدة سعر صرف العملة الإيرانية بـ33 الف ريال لكل دولار مقابل 29970 ريال في الموازنة الحالية.

لكن العملة الوطنية تشهد منذ عدة اسابيع تدهورا في قيمتها في السوق الحر حيث يساوي الدولار 39500 ريال، اي بتراجع نسبته نحو 10 في المئة.

ويقول محللون ان قرار الكونغرس الامريكي تمديد العقوبات الاميركية على إيران عشر سنوات واختيار الرئيس الاميركي المنتخب وزراء معارضين للإتفاق النووي بين طهران والدول الكبرى، اديا إلى تدهور قيمة العملة الإيرانية أمام الدولار.