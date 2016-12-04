﻿حاكم الفجيرة: لا نكترث بتهديدات إغلاق مضيق هرمز ولدينا خط أنابيب بديل لنقل النفط الإماراتي

دبي – د ب أ: قال الشيخ حمد بن محمد الشرقي، حاكم الفجيرة وعضو المجلس الأعلى للإمارات، ان «التهديد بإغلاق مضيق هرمز اصبح من الماضي ولا نكترث به كثيرا». وتابع «لدى الإمارات خط أنابيب اكتمل إنشاؤه، منطلقا من حقول حبشان في أبوظبي إلى الفجيرة ليصب في مينائها الاستراتيجي المتطور مباشرة إلى الناقلات، ما ينفي الحاجة إلى مرور النفط الإماراتي بمضيق هرمز».

وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات(وام) أمس الأحد «خط أنابيب النفط الذي دخل الخدمة مؤخرا وأصبح جاهزا لنقل نحو 70 في المئة من إنتاج الإمارات النفطي للأسواق العالمية يشكل فكرة ممنهجة وعملية للغاية على المديين الآني والبعيد، ما يعني ان التهديد بإغلاق مضيق هرمز اصبح من الماضي ولا نكترث به كثيرا».

وقال الشيخ حمد بن محمد الشرقي «كان نبأ هذا الخط قد فاجأ العالم لأن مضيق هرمز تعبره 20 – 30 ناقلة عملاقة يوميا بمعدل ناقلة كل ست دقائق في ساعات الذروة وعلى متنها 40 في المئة من نفط الخليج»، مضيفا «يشرفنا أن نكون جزءأ من الحل لأي معضلة في المنطقة والعالم وهذا فخر للإمارات أن نكون جاهزين ومستعدين لمساعدة الجار والصديق في أي أزمة تلوح في الأفق».

وأكمل «نحن نعمل مع الأشقاء في دول الخليج لما فيه مصلحة شعوبنا، وعلى اعتبار أن دول الخليج تنتج 30 في المئة من النفط في العالم ،وتستعد الآن للربط عبر مشروع قطار الاتحاد. وعندما أنظر إلى مسار القطار وهو يخترق كثبان الرمال أجد أنه معجزة وسط الصحراء». وتابع «لا استبعد ان تفكر دول الخليج في مشروع انبوب خليجي للنفط، وفي هذه الحالة سيكون المشروع استراتيجيا، وله مزايا فنية وتشغيلية وأهمية كبيرة للاقتصاد الخليجي بشكل عام، ولا يخدم منطقة دون أخرى ولكنه يخدم دول الخليج ككل». وأضاف «نأمل ان يستوعب خط الأنابيب الإماراتي نفط الخليج المصدر بكامله، خاصة ان هذه الأمنية تدعمها المحفزات الواقعية من الناحيتين الاقتصادية والأمنية لملاحة النفط الخليجي المصدر، على اعتبار أن امتداد دول الخليج من الكويت إلى الفجيرة مثلا يقدر بـ 1480 كيلو مترا أي إنه ليس امتدادا كبيرا ما يدعم إمكانية بناء خط يشمل الخليج بكامله».