﻿مصر: زيادة التعريفة الجمركية تهدف لحماية الصناعة الوطنية وخفض الاستيراد

القاهرة – أ ف ب: اكد وزير المالية المصري عمرو الجارحي أمس الأحد ان القرار المثير للجدل الذي اتخذ يوم الخميس الماضي برفع التعريفة الجمركية على عدد من السلع «يستهدف حماية الصناعة الوطنية» و»تخفيض معدلات الاستيراد» لتقليل العجز في الميزان التجاري.

وكان قرار جمهوري صدر ليل الخميس/الجمعة يتضمن زيادات في التعريفة الجمركية للعديد من السلع المستوردة أثار جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا حول جدواه القتصادية وتأثيره المحتمل على الأسعار في السوق المحلية.

وقال وزير المالية في بيان ان زيادات التعريفة «شملت 320 مجموعة سلعية ركزت على نوعين أساسيين الاول السلع المستوردة ذات المثيل المحلي».

ومن هذه السلع «الأثاث وأدوات المائدة المصنعة من المعدن أو البورسلين، والسيراميك والسجاد والمصنوعات الجلدية، والصابون والمنظفات الصناعية ومستحضرات التجميل، والاقلام واجهزة الريسيفر والديكور والاجهزة الكهربائية» مثل الثلاجات وبعض الأجهزة المنزلية الأخرى على حد قوله.

وتابع ان «النوع الثاني السلع الاستهلاكية (…) وتشمل الفواكه الطازجة والكاكاو والشيكولاته والبسكويت والخبز» وغيرها». واكد البيان ان التعريفة الجمركية ارتفعت بنسبة 50 في المئة من مستوياتها السابقة «لتصل التعريفة مثلا علي أجهزة التكييف والثلاجات والمراوح والسخانات والأفران الكهربائية وماكينات الحلاقة إلى 60 في المئة مقابل 40 في المئة من قبل».

وتابع الوزير ان الزيادات في التعريفة الجمركية «يستهدف توفير المناخ اللازم لجذب الاستثمارات، مما يساعد علي احداث النمو والتطور، والإسهام في جهود التنمية للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وإعطاء دفعة قوية نحو زيادة الإنتاجية التي هي أساس النمو الاقتصادي، إلى جانب تخفيض معدلات الاستيراد (..) التي أدت الي تزايد عجز الميزان التجاري ليصل إلى أكثر من 49 مليار دولار».،

وتابع ان زيادة الاستيراد «استلزمت اتخاذ عددا من الإجراءات لحماية الصناعة الوطنية من هذا الضغط الهائل بما لا يخل بالتزامات مصر الدولية في منظمة التجارة العالمية».

واكد «الالتزام بنسب الضرائب الجمركية المسموح بها دون تجاوز، كما ان الأصناف المستوردة من الدول المبرم معها اتفاقيات التجارة الحرة لا تتأثر بهذه الزيادة حيث انها معفاة من الجمارك، مثل الاتحاد الأوروبي، والدول العربية، والكوميسا وتركيا».

وأوضح الوزير انه يتوقع ان تسهم هذه الزيادات «في زيادة الحصيلة الجمركية بنحو 6 مليارات جنيه (330 مليون دولار) سنويا».

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية التي شهدتها منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في 2011. وأدت هذه الأزمة أخيرا إلى شح كبير في الدولار وتباطؤ في الإنتاج وارتفاع في نسبة التضخم.

ولمواجهة هذه الأزمة، اعتمدت الحكومة برنامجا للإصلاح الاقتصادي قدمته إلى صندوق النقد الدولي، وحصلت بناء عليه الشهر الماضي على قرض قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

وتضمن هذا البرنامج تحرير سعر صرف الجنيه مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ما أدى إلى انخفاض سعر العملة الوطنية إلى قرابة 18 جنيها للدولار الأسبوع الماضي، في حين كانت الورقة الخضراء تباع بـ8.8 جنيه قبل قرار تحرير سعر الصرف.

كما تضمن برنامج الحكومة المصرية زيادة في أسعار المحروقات بنسب تراوح بين 30 و50 في المئة، وفرض ضريبة للقيمة المضافة نسبتها 13 في المئة بدلا من ضريبة المبيعات التي كانت نسبتها 10 في المئة.

وادت هذه الإجراءات إلى ارتفاع كبير في اسعار السلع والخدمات في البلاد.