﻿الهلال السعودي يطلب الإماراتي «عموري» بمليون ريال شهرياً!

الرياض – د ب أ: يسعى الهلال السعودي لاستعارة عمر عبدالرحمن (عموري) نجم نادي العين والمنتخب الإماراتي وأفضل لاعب في آسيا حتى نهاية الموسم مقابل مليون ريال شهريا. وذكرت مصادر مطلعة أن عضوا شرفيا بارزا في نادي الهلال أكد تكفله بالصفقة التي تبلغ مدتها 3 أشهر اعتبارا من كانون الثاني/ يناير المقبل. ويتطلع الهلال لأن يكون عموري بديلا للبرازيلي تياغو ألفيس. وكان الهلال تقدم بعرض لضم «عموري» في آذار/ مارس الماضي مقابل 63 مليون ريال لكن إدارة العين رفضت العرض بحجة أن لدى فريقها استحقاقا آسيويا ولا يمكن الاستغناء عن اللاعب. وكان مدرب الهلال، الأرجنتيني رامون دياز رفع تقريرا فنيا لإدارة النادي، أوضح فيه حاجته إلى صانع ألعاب مميز خلال فترة الانتقالات المقبلة، ولم يكن أمام إدارة النادي سوى فتح باب المفاوضات مع «عموري» الذي يمتع بإمكانات فنية عالية، وسيكون إضافة كبيرة للفريق في حال إتمام الصفقة.

شبيبة القبائل يفسخ عقد مهاجمه زياية بالتراضي

الجزائر – د ب أ: أعلن شبيبة القبائل الجزائري فسخ عقد المهاجم عبدالمالك زياية، في أعقاب الخسارة امام اولمبي المدية بهدف نظيف، ضمن المرحلة الثالثة عشرة للدوري الجزائري. وانضم زياية (32 عاما) في فترة الانتقالات الصيفية الى شبيبة القبائل، لكنه فشل في اثبات ذاته وهو ما جعل الجماهير تستعجل رحيله. وكان ابراهيم زافور المشرف العام لشبيبة القبائل لمح الى طرد عدد من اللاعبين الذين وصفهم بـ»المتخاذلين والباحثين عن المال» مؤكدا ضرورة التعاقد مع آخرين في فترة الانتقالات الشتوية.

إصابة ريسي لاعب كولن بتمزق في الرباط الصليبي

برلين – د ب أ: يغيب مارسيل ريسي لاعب وسط كولن الألماني لعدة أشهر بعدما أصيب بتمزق في الرباط الصليبي خلال المباراة التي خسرها فريقه السبت أمام هوفنهايم. ونشر كولن تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي على الانترنت (تويتر) جاء فيها أن تشخيص إصابة ريسي بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي بركبته اليمنى وانه سيخضع لجراحة اليوم الاثنين. واستبدل ريسي في وقت مبكر من المباراة التي خسرها فريقه صفر/4 من هوفنهايم، وهي الخسارة التي تسببت في ابتعاد كولن عن المراكز المؤهلة للعب في أوروبا حيث تراجع للمركز السابع. ويرجح أن يغيب ريسي عن كولون لنهاية الموسم.

الاتحاد الدولي لألعاب القوى يتعاقد مع «أسيكس» بدلا من «أديداس»

موناكو – أ ف ب: أصبح مصنع المعدات والاحذية الرياضية الياباني «أسيكس» شريكا رسميا للاتحاد الدولي لالعاب القوى، بعد يوم من وضع العملاق الالماني «أديداس» حدا لعقده الرعائي مع الاتحاد الدولي في أعقاب فضيحة المنشطات التي هزت «أم الالعاب». ووقع «أسيكس» عقدا طويل الامد سيشمل بطولتي العالم 2017 و2019 في لندن والدوحة على التوالي. ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للعقد. ويأتي الاعلان عن انضمام «أسيكس» الى رعاة الاتحاد الدولي، بعدما أقر الاتحاد الدولي السبت في موناكو حزمة اصلاحات تقدم بها رئيسه سيباستيان كو، لا سيما انشاء هيئة مستقلة تتولى مكافحة الفساد والمنشطات، في أعقاب الفضائح. وقال كو: «نحن سعداء لجذب «أسيكس»، وهو صانع ومصمم ملابس رياضية من الطراز العالمي». وانضم «أسيكس» الى الرعاة «سايكو» و»كانون» و»تي دي كي» و»تويوتا» و»موندو». وكان عقد رعاية الشركة للاتحاد الدولي مع «أديداس» يمتد 11 عاما، ويستمر حتى سنة 2019. الا ان العملاق الالماني أعلن وضع حد لهذه الشراكة في اعقاب فضيحة فساد غير مسبوقة تورط فيها مسؤولون سابقون كبار في الاتحاد للتستر على تنشط الرياضيين الروس.

المنتخب المصري ينفي رحيل المدرب كوبر إلى الصين!

القاهرة – د ب أ: نفى ايهاب لهيطة مدير المنتخب المصري الأول لكرة القدم، الأنباء التي أثيرت حول رحيل الارجنتيني هيكتور كوبر مدرب المنتخب المصري، بعد تلقيه عرضا لتدريب أحد الفرق الصينية. ويقضي كوبر حاليا اجازة برفقة أسرته في الارجنتين ويعود خلال الايام المقبلة الى القاهرة للبدء في الاعداد لخوض الفراعنة نهائيات امم افريقيا 2017 بالغابون .وأكد لهيطة أنه يتواصل باستمرار مع كوبر منذ سفره الى بلاده لقضاء الاجازة ولم يخبره بالعرض الصيني أو رحيله عن تدريب الفراعنة .وختم لهيطة، تصريحاته قائلا: «كوبر يسعى بقوة لتحقيق حلم 90 مليون مصري بالتأهل للمونديال بعد غياب 26 عاما ولا صحة لما تردد عن رحيله «.