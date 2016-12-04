﻿فورمولا ـ 1: روزبرغ: لن أتراجع عن قرار الاعتزال!

فيينا – د ب أ: أكد الألماني نيكو روزبرغ الفائز بلقب بطولة العالم لسباقات فورمولا-1 أنه «بالتأكيد» لن يتراجع عن قرار الاعتزال.

وأوضح روزبرغ سائق مرسيدس: «عندما كنت في السادسة من عمري، الحلم كان واضحا، أردت أن أصبح بطلا لفورمولا-1، وسعيت لتحقيق هذا الحلم طوال حياتي، والمهمة اكتملت بالنسبة لي، لقد انجزتها». وأضاف: «إنه حلم تحول إلى حقيقة، والآن حان الوقت للالتفات إلى أمور أخرى، العائلة تأتي في المقدمة». وتوج روزبرغ بلقب بطولة العالم للمرة الأولى في مسيرته يوم الأحد الماضي بعدما حل في المركز الثاني في سباق جائزة أبوظبي الكبرى خلف زميله البريطاني لويس هاميلتون. وحسم روزبرغ لقب بطولة العالم بعدما تفوق في نهاية المشوار على هاميلتون بفارق خمس نقاط. وقال روزبرغ: «أنا لا استسلم أبدا، لذا إذا كنت أنهيت الموسم في المركز الثاني كنت سأشارك في المنافسات لعام آخر بالتأكيد». وكان عقد روزبرغ مع مرسيدس يمتد حتى 2018 وبالتالي يتحتم على الفريق الألماني البحث عن سائق جديد لمجاورة هاميلتون في الموسم الجديد الذي ينطلق في آذار/ مارس المقبل عبر سباق جائزة أستراليا الكبرى.