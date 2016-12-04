﻿الدوري الياباني: كاشيما يتأهل لكأس العالم للأندية بعد الفوز باللقب

طوكيو – رويترز: سيكون أمام كاشيما أنتلرز خمسة أيام فقط للاحتفال بإحراز لقب الدوري الياباني للمرة الثامنة قبل أن يواجه أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية.

وتوج كاشيما باللقب بشكل غير متوقع، إذ خسر ذهابا 1-صفر ثم تأخر بهدف في لقاء الإياب أمام أوراوا ريدز. لكن المهاجم مو كانازاكي سجل هدفين، أحدهما من ركلة جزاء في الدقيقة 79 ليمنح كاشيما لقبه الأول في سبع سنوات ويستكمل عقد الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية. ويشارك أيضا ريال مدريد وتشونبوك الكوري وأتلتيكو ناسيونال الكولومبي وكلوب أميريكا المكسيكي وماميلودي صن داونز الجنوب افريقي في كأس العالم بين 8 و18 الجاري. ولن يضطر كاشيما للسفر طويلا إذ سيلعب مع أوكلاند في مدينة يوكوهاما التي تستضيف مباريات البطولة إلى جانب مدينة أوساكا. وإذا فاز كاشيما على الفريق النيوزيلندي في الدور التمهيدي سيصبح في مواجهة محتملة مع الريال بطل أوروبا.