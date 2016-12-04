﻿الدوري القطري: ثنائية فايس تلحق بالريان الهزيمة الأولى

الدوحة – د ب أ: سجل النجم السلوفاكي المتألق فلاديمير فايس هدفين ليقود الغرافة إلى فوز ثمين 3/2 في ختام المرحلة التاسعة من دوري نجوم قطر.

ومني الريان بالهزيمة الأولى في رحلة الدفاع عن لقبه، وتجمد رصيده عند 16 نقطة ليتراجع إلى المركز الخامس بفارق نقطة واحدة خلف الغرافة الذي تقدم للمركز الرابع. وأبعدت الهزيمة الريان خطوة جديدة عن المنافسة على اللقب حيث تفصله تسع نقاط عن الجيش المتصدر. وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1/1 حيث تقدم الريان بهدف الأسباني سيرخيو غارسيا في الدقيقة 18 وتعادل السلوفاكي فلاديمير فايس للغرافة من ركلة جزاء في الدقيقة 21 .وسجل مؤيد حسن هدف التقدم للغرافة في الدقيقة 72، لكن فرحة الفريق لم تدم طويلا حيث أحرز غارسيا التعادل للريان في الدقيقة 74 قبل أن يسجل فايس هدف الفوز في الدقيقة 90 .

الدوري السعودي : الهلال يحافظ على الصدارة والاتحاد يواصل مطاردته

الرياض – الأناضول: واصل الهلال التحليق بقمة الدوري السعودي، بعد التغلب على ضيفه الشباب، بثلاثة أهداف دون رد، ضمن الجولة الحادية عشرة.

أحرز ثلاثية الهلال، نواف العابد والبرازيلي ليو بوناتيني ومواطنه تياغو ألفيس في الدقائق 43 و49 و78. وواصل الاتحاد مطاردته للهلال على القمة، بالفوز على ضيفه الاتفاق 4/1. وأحرز رباعية الاتحاد، المصري محمود كهربا (هدفين)، في الدقيقتين 2 و92، وفهد مساعد المولد وجمعان الدوسري، في الدقيقتين 54 و63، فيما جاء هدف الاتفاق عن طريق الكاميروني أمينو بوبا، في الدقيقة 46. وفاز القادسية على الرائد، 3/0. أحرز الاهداف البرازيلي بيسمارك فيريرا (هدفين)، ووسام يعقوب، في الدقائق 17 و27 و61.

وحافظ الهلال على الصدارة برصيد 27 نقطة، والاتحاد في الوصافة برصيد 25 نقطة، والشباب الخامس برصيد 19 نقطة بفارق الأهداف عن الاتفاق، والرائد السابع برصيد 13 نقطة، وارتقى القادسية للمركز الـ12 برصيد 8 نقاط.

الدوري المصري: إنبي يتعادل والانتاج الحربي يفوز

القاهرة – د ب أ: واصل إنبي نتائجه الهزيلة في الدوري المصري، بعدما سقط في فخ التعادل 1/1 مع ضيفه بتروجيت، في المرحلة الثالثة عشرة، التي شهدت فوز الإنتاج الحربي على مضيفه الشرقية 3/صفر.

وارتفع رصيد بتروجيت إلى 26 نقطة، في المركز الرابع مؤقتا، فيما رفع إنبي رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث عشر. وبادر صلاح عاشور بالتسجيل لإنبي في الدقيقة 26، قبل أن يدرك وائل فراج التعادل لبتروجيت في الدقيقة 74، ليظل إنبي عاجزا عن تحقيق أي انتصار منذ أكثر من شهر. ويرجع آخر فوز لإنبي في البطولة إلى 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي حينما تغلب 3/1 على مضيفه المصري في المرحلة السادسة. وحافظ الإنتاج الحربي على صحوته بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي بتغلبه 3/صفر على مضيفه الشرقية. وافتتح أحمد مجدي التسجيل للإنتاج في الدقيقة 33، قبل أن يضيف زميله وليد حسن الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة، فيما تكفل صلاح أمين بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع. وارتفع رصيد الإنتاج بهذا الفوز إلى 15 نقطة في المركز الحادي عشر، وتجمد رصيد الشرقية عند سبع نقاط في المركز السادس عشر (الثالث من القاع) مؤقتا، علما أن الفريقين ما زالا لهما مباراة مؤجلة أمام الزمالك ستجرى خلال الشهر الجاري.

الدوري التونسي: فوز الترجي وتعادل الافريقي

تونس – الأناضول: حقق الترجي فوزا على ضيفه الأولمبي الباجي 2/1 ضمن الجولة التاسعة للمجموعة الثانية من الدوري التونسي. وسجل هدفي الترجي، طه ياسين الخنيسي في الدقيقتين 23 و69، فيما قلل الفارق للأولمبي الباجي عامر العمراني في الدقيقة 77.

وضمن المجموعة ذاتها، تعثر الإفريقي بالتعادل مع مضيفه مستقبل قابس 1/1. وأحرز قابس الهدف في الدقيقة الثالثة عن طريق زياد الشاوش، وتعادل الإفريقي في الدقيقة 56 بواسطة إبراهيم الشنيحي من ركلة جزاء. ويتصدر الترجي المجموعة برصيد 21 نقطة، بفارق نقطة عن الإفريقي، بينما تجمد رصيد مستقبل قابس عند 12 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد الأولمبي الباجي عند 5 نقاط في المركز السابع وقبل الأخير.

وفي المجموعة الأولى، فاز البنزرتي على مضيفه سيدي بوزيد 3/0، وشبيبة القيروان على اتحاد تطاوين 2/1. وارتفع رصيد البنزرتي إلى 14 نقطة في المركز الرابع بفارق سبع نقاط عن الصفاقسي المتصدر، وارتفع رصيد شبيبة القيروان إلى 5 نقاط في المركز السابع وقبل الأخير، في الوقت الذي تجمد فيه رصيد سيدي بوزيد عند أربع نقاط في المركز الأخير، بينما توقف رصيد تطاوين عند 7 نقاط في المركز السادس.