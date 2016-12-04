﻿الدوري الألماني: لايبزيغ ينهي سلسلة شالكه بلا هزيمة ويعود الى الصدارة

برلين – رويترز: سجل سياد كولاشينتس هدفا بالخطأ في مرمى فريقه شالكه ليفوز لايبزيغ 2-1 محققا الانتصار الثامن على التوالي في الدوري الألماني.

وفقد لايبزيغ الصدارة مساء الجمعة لبايرن ميونيخ الذي انتصر 3-1 في ماينز لكنه استعادها بفارق ثلاث نقاط بتحقيقه الفوز العاشر في 13 مباراة حتى الآن. واحتاج صاحب الأرض إلى 19 ثانية للحصول على ركلة جزاء بعدما ادعى تيمو فيرنر السقوط لكن الإعادة التلفزيونية أوضحت عدم وجود احتكاك بينه وبين رالف فارمان حارس شالكه. وسدد المهاجم الألماني الكرة بثبات داخل المرمى محرزا هدفه الثامن في الدوري هذا الموسم وسط اعتراض لاعبي شالكه. وأدرك شالكه الذي لم يخسر في آخر 12 مباراة في كافة المسابقات التعادل في الدقيقة 31 عبر كولاشينتس الذي استفاد من كرة ارتدت من الحارس بيتر غولاسكي. وتحول اللاعب البوسني البالغ 23 عاما من بطل إلى شرير بعد بداية الشوط الثاني بدقيقتين، بعدما وضع الكرة داخل مرماه بعد ركلة حرة نفذها ايميل فورسبيرغ ليمنح الوافد الجديد الفوز رافعا رصيده إلى 33 نقطة.

وهز بيير ايمريك اوباميانغ الشباك مرتين ليقود بروسيا دورتموند للفوز 4-1 على بروسيا مونشنغلادباخ ليتعافى من هزيمته في الجولة الماضية ويواصل مطاردة فرق الصدارة. وأدرك المهاجم الغابوني التعادل لفريقه بعد دقيقة واحدة من تقدم البرازيلي رفائيل للفريق الضيف في الدقيقة السادسة ووضع البولندي اوكاش بيشتشك دورتموند في المقدمة في الدقيقة 15 بضربة رأس. وأضاف صاحب الأرض الهدف الثالث بعد مرور ساعة من اللعب عبر عثمان ديمبيلي بعد تمريرة من ماركو رويس، الذي خاض ثاني مباراة له في الدوري هذا الموسم، مر بعدها من اثنين من المدافعين وسدد داخل المرمى. وصنع رويس، الذي شارك أساسيا ضمن تشكيلة دورتموند، هدفا رائعا لاوباميانغ هو رقم 15 له في الدوري هذا الموسم. ولم يستطع مونشنغلادباخ المتراجع الفوز في آخر ثماني مباريات وتراجع للمركز الـ13. وتقدم فريق المدرب توماس توشيل إلى المركز الخامس برصيد 24 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف هوفنهايم، الذي سجل له المهاجم ساندرو فاغنر هدفين ليقوده للفوز 4-صفر على كولونيا وبفارق ثلاث نقاط عن هيرتا برلين الثالث. واحتاج هيرتا لركلة جزاء من سالومون كالو في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد طرد بول زيغوين لاعب فولفسبورغ لحصوله على إنذارين ليفوز 3-2.