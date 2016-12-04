﻿الدوري البرتغالي: سبورتينغ لشبونة يهزم سيتوبال

لشبونة – د ب أ: فاز سبورتينغ لشبونة على فيتوريا سيتوبال 2/صفر في المرحلة الثانية عشرة من الدوري البرتغالي والتي شهدت أيضا فوز ريو آفي على تونديلا 3/1.

وسجل هدفي لشبونة ويليام كارفاليو وبرونو سيزار في الدقيقتين السادسة و36 على الترتيب. ورفع لشبونة رصديه إلى 27 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن بنفيكا المتصدر فيما توقف رصيد فيتوريا سيتوبال عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر. وفي المباراة الثانية، سجل أهداف ريو آفي كل من يازالدي وجيل دياز وفيليبي أوغوستو في الدقائق 28 و61 و الأخيرة من المباراة، فيما سجل هدف تونديلا الوحيد برونو مونتيرو في الوقت بدل الضائع للمباراة. ورفع ريو آفي رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد تونديلا عند تسع نقاط في المركز السادس عشر.