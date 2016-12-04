﻿الدوري الهولندي: فينورد يستعيد توازنه ويكتسح سبارتا بسداسية

أمستردام – د ب أ: استعاد فينورد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية بالدوري الهولندي، بعدما حقق فوزا كبيرا 6/1 على ضيفه سبارتا روتردام في المرحلة الخامسة عشرة.

وحافظ فينورد على صدارته بعدما رفع رصيده إلى 36 نقطة، فيما تجمد رصيد سبارتا، الذي تلقى خسارته الثانية خلال لقاءاته الثلاثة الأخيرة، عند 17 نقطة في المركز العاشر مؤقتا. وانتهى الشوط الأول بهدفي توني ترينداد وينس تورنسترا في الدقيقتين 24 و43. وأضاف نيكولاي يورغنسن الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 59 و64، فيما أحرز إيريك فيرناندو الهدف الخامس في الدقيقة 74. وسجل توماز فيرهار هدف حفظ ماء الوجه لسبارتا قبل النهاية بأربع دقائق، قبل أن يختتم اليرو إيليا مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف السادس لفينورد في الوقت المحتسب بدل الضائع. وعمق اوتريخت جروح ادو دين هاغ بعدما تغلب عليه 2/صفر، ليرتفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع وظل هاغ في المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة. وتقدم المغربي ناصر بارازيت لاوتريخت في الدقيقة 29 ثم أضاف الفرنسي سباستيان هيلير الهدف الثاني قبل سبع دقائق من النهاية. وأنهى هاغ المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد توم بوغيلسديك في الدقيقة 76 لحصوله على الإنذار الثاني.