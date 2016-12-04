﻿الدوري الفرنسي: موناكو يسحق باستيا لينتزع الصدارة… وسان جيرمان يسقط بقسوة

باريس – د ب أ: انتزع موناكو صدارة الدوري الفرنسي بعدما تغلب على ضيفه باستيا 5/صفر في المرحلة السادسة عشرة، بينما سقط باريس سان جيرمان أمام مضيفه مونبلييه صفر/3 .وتغلب ليل على مضيفه بوردو 1/صفر وغانغون على نانت 2/صفر وتعادل أنجيه مع لوريان 2/2، بينما توقفت المباراة بين ميتز وضيفه ليون بسبب إلقاء الجماهير مقذوفات نارية إلى أرضية الملعب.

ورفع موناكو رصيده إلى 36 نقطة ليحتل الصدارة بفارق الأهداف فقط أمام نيس الذي استضاف تولوز في وقت متأخر أمس، بينما تجمد رصيد باستيا عند 14 نقطة في المركز الثامن عشر. وافتتح موناكو التسجيل بعد تسع دقائق فقط من بداية المباراة عن طريق كيليان مبابي لوتين. وأمطر موناكو شباك باستيا بأربعة أهداف أخرى سجلها توماس ليمار وراداميل فالكاو (هدفان) وجويدو كاريو في الدقائق 67 و68 و73 و79 .

ووجه مونبلييه ضربة موجعة لضيفه باريس سان جيرمان وتغلب عليه 3/صفر، ليرفع رصيده إلى 19 نقطة ويقفز إلى المركز العاشر بينما تجمد رصيد سان جيرمان عند 35 نقطة في المركز الثالث. وأنهى مونبلييه الشوط الأول متقدما بهدف سجله بول لاسن في الدقيقة 42 .وفي الشوط الثاني، أضاف إلياس صخيري والجزائري رياض بودبوز الهدفين الثاني والثالث لمونبلييه في الدقيقتين 48 و80 .وتوقف اللعب في المباراة التي جمعت ميتز وضيفه ليون، بعدما تقدم ميتز بهدف غوتييه هاين في الدقيقة 28 بسبب سلوك الجماهير. فقد ألقي مقذوف ناري من المدرجات أمام مرمى أنطوني لوبيز حارس ليون والذي سقط أرضا واندفع نحوه أعضاء الجهازين الفنيين وعدد من اللاعبين لمساعدته، وألقي مقذوف آخر ليتوقف اللعب نحو ساعة ويقرر الحكم بعدها إلغاء المباراة، بينما نقل لوبيز إلى المستشفى للكشف الطبي. أما غانغون، فحسم مباراته أمام نانت بهدفين نظيفين سجلهما جيمي برايان ويانيس ساليبور في الدقيقتين 22 و63 ليرتفع رصيد غانغون إلى 26 نقطة في المركز الرابع ويتجمد رصيد نانت عند 13 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير. كذلك تغلب ليل على مضيفه بوردو بهدف وحيد سجله نيكولاس دي بريفيل في الدقيقة 44، ليرتفع رصيد ليل إلى 17 نقطة في المركز الرابع عشر ويتجمد رصيد بوردو عند 24 نقطة في المركز السادس.