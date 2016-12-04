﻿الدوري الإيطالي: روما يواصل تكريس عقدته للاتسيو بثنائية في دربي العاصمة

روما – د ب أ: واصل روما تكريس عقدته لجاره اللدود لاتسيو بعدما حسم دربي العاصمة الإيطالية لمصلحته عقب الفوز عليه 2/صفر في المرحلة الخامسة عشرة للدوري الإيطالي. وفاز ميلان على ضيفه كروتوني 2/1، وسامبدوريا على ضيفه تورينو 2/صفر، وساسولو على ضيفه إمبولي 3/صفر، وتعادل بيسكارا مع ضيفه كالياري 1/1.

وارتفع رصيد روما، الذي حقق انتصاره الثالث خلال مبارياته الأربع الأخيرة في البطولة، إلى 32 نقطة في المركز الثاني، بفارق أربع نقاط خلف يوفنتوس (المتصدر)، في حين تجمد رصيد لاتسيو، الذي تلقى خسارته الأولى في البطولة منذ شهرين ونصف الشهر تقريبا، عند 28 نقطة في المركز الخامس. وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي بعدما خلا من اللمحات الفنية الجميلة، على عكس الشوط الثاني الذي اتسم بالإثارة والمتعة وحضرت خلاله الأهداف. وافتتح النجم الهولندي كيفن ستروتمان التسجيل لروما في الدقيقة 64 مستغلا هفوة قاتلة للبرازيلي والاس مدافع لاتسيو، قبل أن يضيف راديا ناينغولان الهدف الثاني في الدقيقة 77 عبر قذيفة بعيدة المدى. وحافظ روما بتلك النتيجة على تفوقه الدائم خلال مواجهاته المباشرة مع لاتسيو، بعدما حقق انتصاره الرابع على التوالي، كما احتفظ بسجله خاليا من الهزائم أمام الفريق السماوي للمباراة الثامنة على التوالي في الدوري. وأخفق لاتسيو في تحقيق أي انتصار على روما في المسابقة منذ 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 عندما تغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وقاد جانلوكا لابادولا فريقه ميلان للإفلات من كمين ضيفه كروتوني بعدما تغلب عليه 2/1. وظل التعادل 1/1 قائما حتى قبل أربع دقائق من النهاية، لكن لابادولا القادم من بيسكارا في فترة الانتقالات الصيفية كان عنده الحل وسجل هدف الفوز القاتل لميلان عبر تسديدة من داخل منطقة الجزاء. وتقدم دييغو فالتشينيلي بهدف لكروتوني في الدقيقة 26 ثم تعادل الكرواتي ماريو بازاليتيش لميلان في الدقيقة 41 قبل أن يتكفل لابادولا بهدف الفوز. وأهدر مباي نيانغ ركلة جزاء لميلان في الدقيقة 53. الفوز رفع رصيد ميلان إلى 32 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد كروتوني عند ست نقاط في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).