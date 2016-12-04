﻿سواريز: أشعر بالحسرة لضياع الفوز!

برشلونة – الأناضول: قال المهاجم الأوروغواني لويس سواريز، إنه يشعر بـ»خيبة أمل وحسرة» بعد إضاعة فريقه برشلونة الفوز في اللقاء. وقال سواريز: «أشعر بحسرة لإضاعة الفوز، والنقاط الثلاث، وهو حال زملائي بالفريق، وكذلك الجهاز الفني، وعلينا استعادة التوازن من جديد». وأضاف: «كنا الفريق الأفضل، وأضعنا العديد من الفرص، لكن لم يحالفنا التوفيق في ترجمة الفرص إلى أهداف». وتابع: «كنا نخوض الكلاسيكو على أرضنا، وكان لا بد أن نكون أقوياء في اللقاء».