﻿منى أبو حمزة مجدداً في «حديث البلد»

بيروت – «القدس العربي»: ستكون الإعلامية منى أبو حمزة «حديث البلد» من جديد على شاشة الـ «أم تي في» مع عودة برنامجها الترفيهي والتثقيفي والسياسي المنّوع «حديث البلد»، الذي حقّق نجاحات لافتة ونسبة مشاهدة مرتفعة قلّ نظيرها، جعلته في صدارة البرامج المنوّعة التي يشاهدها الجمهور.

وأفيد أن اللمسات الأخيرة للموسم الثامن للبرنامج، الذي سيبصر النور في منتصف يناير/ كانون الثاني المقبل توضع على نار حامية من قبل فريق العمل، حيث ستطل على جمهورها التّواق اليها، والى حواراتها العفوية المرحة، التي تنمّ عن ثقافة واسعة واحترام للضيف والمشاهد معاً، فضلاً عن سحر وجهها القريب من الناس يوم الخميس وعبر ديكور خاص وانتاج ضخم.

وتؤكد المعلومات التي رشحت من قبل فريق العمل أن البرنامج سيحافظ على جوهره إذ تستقبل فيه أبو حمزة العديد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والفنية وأصحاب المواهب ضمن حوار شيّق مرح بعيد كلّ البعد عن الابتذال.

في سياق آخر، وجّهت ضمن سلسلة تغريدات عبر حسابها الخاص على موقع «تويتر» رسالة مؤثرة إلى رئيس الجمهورية ميشال عون شرحت فيها الحالة الصحية المتدهورة لزوجها رجل الأعمال بهيج أبو حمزة الموقوف احتياطياً منذ ما يقارب 32 شهرا بتهمة الاختلاس، وارفقتها بهاشتاغ #»توقيف احتياطي».

وفي سلسلة تغريداتها الموجّهة إلى رئيس الجمهورية خاطبت الرئيس بالسؤال «فخامة الرئيس: عبارة بيرددها القضاة. «داخل البيت الدرزي» هالبيت خارج الـ 10452؟ ما بتسري عليه القوانين اللبنانية؟ ٣ سنين#توقيف -احتياطي».

وأضافت: «يعني إذا بكرا قنعناه لبهيج أبو حمزة يتطوّب مسيحي أو يعتنق الإسلام بيرجع مواطن لبناني وبيعتذروا منه على 3 سنين #توقيف -إحتياطي بدون إدانة؟».

وتابعت: «فخامتك، إذا عمل كلداني أو أشوري، بتردّله الدولة كرامته وكرامة عيلته؟ وبيصير فيهن ينجحوا وينحبوا بدون قصاص؟».

وفي آخر تغريدة لها تناولت وضع زوجها الصحي فقالت: «بياخد 13 دوا وصار عنده تكلس في الأوراك لعدم الحركة. إذا نقلت نفوسي على جبيل وصار إسمي منى – تيريز أو زينب أو فاطمة بيقضي آخر كم مع أولاده»؟