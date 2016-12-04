﻿البدانة تزيد من حدة اضطراب المزاج لدى المراهقين

تورونتو ـ الأناضول: حذّرت دراسة كندية حديثة من أن البدانة تزيد من شدة مرض اضطراب المزاج ثنائي القطب الذي يصيب المراهقين، لحد قد يصل إلى محاولات الانتحار.

الدراسة أجراها باحثون بمركز «سونيبروك» للعلوم الصحية في مستشفى تورونتو في كندا، ونشروا نتائجها في دورية الأكاديمية الأمريكية للطب النفسي للأطفال والمراهقين.

وحسب الدراسة، فإن اضطراب المزاج ثنائي القطب (bipolar disorder) هو حالة مرضية يعاني فيها المراهقون من تغيرات شديدة في المزاج أو نوبات شديدة من الاكتئاب وعدم الاستقرار، والتكلم بسرعة كبيرة جدًا مع تغير المواضيع، وفقدان الطاقة، وتغيرات في الشهية والوزن. وأجرى الباحثون دراستهم على 8716 من المراهقين، تتراوح أعمارهم بين 13 إلى 17 عامًا، بينهم 295 مراهقًا يعانون من اضطراب المزاج ثنائي القطب.

ووجد الباحثون أن زيادة الوزن ساهمت في زيادة علامات شدة مرض اضطراب المزاج ثنائي القطب، مثل سيطرة أفكار الموت ومحاولات الانتحار على التفكير، والتردد على العيادات النفسية لعلاج الاكتئاب. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن هناك أكثر من 1.4 مليار نسمة من البالغين يعانون من فرط الوزن، وأكثر من نصف مليار نسمة يعانون من السمنة، ويموت ما لا يقلّ عن 2.8 مليون نسمة كل عام بسبب فرط الوزن أو السمنة.

وعن الآثار الصحية للبدانة، كشفت المنظمة أن فرط الوزن يؤدي إلى آثار وخيمة، تزيد تدريجياً مع زيادة الوزن، حيث تسبب السمنة أمراض القلب والسكري، وبعض أنواع السرطان ومنها سرطان بطانة الرحم، والثدي والقولون.