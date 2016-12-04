﻿ طالب يقتل أستاذه في جامعة جنوب كاليفورنيا

لوس انجليس ـ الأناضول: قتل طالب أستاذه، طعناً، داخل جامعة جنوب كاليفورنيا (USC) في الولايات المتحدة الأمريكية. ونقلت وسائل إعلام امريكية عن الشرطة، تمكنها من إلقاء القبض على الجاني، دون أن تعلن عن اسمه أو اسم الأستاذ المجني عليه.

وأوضحت الشرطة أن خلافاً شخصياً دفع الطالب لقتل الأستاذ، في الجامعة التي تقع في مدينة لوس أنجليس، جنوبي ولاية كاليفورنيا، غربي الولايات المتحدة، حسب موقع صحيفة «يو إس آي توداي»

يذكر أن طالبين عثر عليهما مقتولين بالرصاص، عام 2012على مقربة من حرم الجامعة، دون أن تتمكن السلطات من العثور على الجناة. وتحتل الولايات المتحدة مواقع متقدمة من حيث انتشار العنف بين مواطنيها، مقارنة بالدول الديمقراطية والمتقدمة، ويعد انتشار السلاح بين الشعب الأمريكي وهو الأعلى في العالم.