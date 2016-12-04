﻿كمبيوتر يستطيع التعرف على الأصوات بمشاهدة مقاطع الفيديو

سان فرانسيسكو ـ د ب أ: رغم التقدم الكبير الذي قطعه الكمبيوتر في التعرف على الصور والكلمات، إلا أن إمكانيات الأجهزة الإلكترونية في التعرف على الأصوات الطبيعية ظلت محدودة إلى حد كبير.

ولكن فريقاً من الباحثين في مختبر علوم الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي في معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة ابتكروا تقنية جديدة لمساعدة الكمبيوتر في التعرف على الأصوات الطبيعية مثل هدير الأمواج وهتافات الجماهير في المدرجات وغيرها، دون الحاجة إلى أي بيانات توضيحية أثناء التدريب.

واعتمد الباحثون في تدريب الكمبيوتر على مقاطع الفيديو، حيث يتم في البداية تغذية الكمبيوتر بمشاهد معينة وتصنيف العناصر البصرية التي تظهر في هذه المشاهد بحـــــيث يستطيع الكمبيوتر بعد ذلك الربط بين هذه العناصر البصرية والأصوات الطبيعية المرافقة لها.

ونقل الموقع الإلكتروني «ساينس دايلي» المعني بالأبحاث العلمية والتكنولوجيا عن الباحث كارل فوندريك قوله إن «رؤية الكمبيوتر تحسنت للغاية بحيث أصبح بإمكاننا تحويله إلى مجالات أخرى». وأوضح قائلاً «نحن نعتمد على التزامن الطبيعي بين الرؤية والصوت. وقمنا بتغذية الكمبيوتر بأطنان من مقاطع الفيديو لتدريبه على فهم الأصوات».

واختبر الباحثون التقنية الجديدة على قاعدتين للبيانات من التسجيلات الصوتية، وحققت التقنية دقة أعلى بنسبة تتراوح ما بين 13 و15 ٪ مقارنة بالأنظمة السابقة الخاصة بالتعرف على الأصوات.