﻿ملكة جمال تونس 2016: العمل الخيري… عنوان الجمال الداخلي

تونس ـ الأناضول: توجت التونسية آمنة عبد الهادي من ولاية صفاقس (جنوب) بلقب ملكة جمال تونس لسنة 2016 بعد منافسات دامت لأكثر من 3 أشهر بينها وبين 13 فتاة من مختلف ولايات البلاد.

وعقب حفل التتويج الذّي استمر إلى ساعة متأخّرة أعربت عن فرحتها بهذا اللقب» معتبرة أنّ» العمل الخيري هو عنوان ملكات الجمال».

كما وجهت الملكة رسالة إلى شباب وشابات تونس قائلة: «إنّ الجمال الخارجي لا يمثل كل شيء وإنما الأهم هو ما بداخل الإنسان من حب للأعمال الخيرية ولمساعدة الآخرين .. أنا سأواصل في الأنشطة الخيريّة حتى أكون قدوة لبقية أبناء جيلي وأفيد بلدي.»

وقالت رئيسة جمعية «تاج» (مستقلّة) ورئيسة لجنة تحكيم مسابقة مكلة الجمال في تونس عائدة عنتر «اعتدنا في كل دورة أن تكون الأعمال الخيرية شعاراً لكل ملكة جمال تفيد من خلالها المنطقة التي تعيش فيها عن طريق مشاريع معينة.. ولكن اخترنا هذه السنة أن تبقى المشاريع الخيرية متواصلة مع كل ملكة جمال حتى بعد اختتام المسابقة.»

وأختيرت ياسمين بن فرج، من ولاية المهدية كوصيفة أولى وخولة سعد، من ولاية القصرين كوصيفة ثانية وسيرين الشرميطي، من ولاية بن عروس كوصيفة ثالثة. يشار إلى أن آمنة عبد الهادي ستتنافس لاحقاً على لقب ملكة جمال الكون إلى جانب فتيات من مختلف دول العالم.

ودخلت الفتيات المشاركات في فترة تنافس دامت 3 أشهر عشن فيها تحدّيات عديدة في مجالات الرّياضة والمواهب والثقافة وغيرها كما ساهمن في الانخراط في مشاريع خيريّة لإصلاح وترميم عدد من المدارس التونسية في مناطق نائية تشكو من نقائص كثيرة. وتتنافس أربع عشرة شابّة تونسية على لقب «ملكة جمال تونس» من مختلفة الولايات.

ومن شروط التأهل للمسابقة ان تمتلك المترشحات الجنسية التونسية وتتراوح أعمارهن بين 17 و 25 سنة و لا يقل طولهن عن 1.7 متر . وعلى المترشحات أن يكنّ متحصّلات على شهادة الثانوية العامة.