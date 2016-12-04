كيري يشن هجوما حادا على سياسة إسرائيل الاستيطانية

واشنطن ـ من محمد بلال كنساري: جدد وزير الخارجية الامريكي، جون كيري، انتقاده لسياسة إسرائيل الاستيطانية، قائلا إن “إسرائيل تتجه نحو منحنى خطيرا”، الأمر الذي وصفته صحيفة “هآرتس″ العبرية بأنه “انتقاد غير مسبوق لسياسة الحكومة الإسرائيلية”.

جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته، الأحد، في منتدى “صبان” الذي نظمه “معهد بروكينغز″ (مؤسسة فكرية أمريكية مقرها في العاصمة)، في واشنطن.

كيري اعتبر أن مواصلة الإدارة الإسرائيلية بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة “يشكل عائقا أمام إحلال السلام”.

وأضاف أن أثر المشاكل بين إسرائيل والفلسطينيين لا ينحصر فقط الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، إنما تتأثر العلاقات بين تل أبيب والدول العربية أيضا من الصراع الدائر.

وتابع في ذات السياق: “لن يكون هناك اتفاق سلام بين العالم العربي وإسرائيل، ما لم تصحح الأخيرة علاقاتها مع الفلسطينيين”.

ولفت كيري إلى عدم إمكانية مواصلة إسرائيل سياسة الاستيطان، ومساعي حل الدولتين معا، مشددا على ضرورة أن تختار تل أبيب إحداهما.

وأضاف: “إسرائيل تتجاهل تحذيراتنا”. (الأناضول)