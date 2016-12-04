ترامب ينتقد عبر تويتر السياستين العسكرية والنقدية للصين

واشنطن ـ أ ف ب: إنتقد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الأحد عبر تويتر السياستين النقدية والعسكرية للصين.

واتهم ترامب الصين بأنها تخفض سعر عملتها من أجل أن تنافس الشركات الأمريكية بشكل أفضل وبأنها “تبني مجمعا عسكريا ضخما في بحر الصين الجنوبي”.

وقال الرئيس الأمريكي المنتخب في تغريدتين “هل سألتنا الصين إن كنا نوافق على خفض عملتها (وهو ما يعقد مهمة شركاتنا في مجال المنافسة) وعلى أن تقوم بفرض ضريبة مرتفعة جدا على موادنا المصدرة إليها (الولايات المتحدة لا تفرض ضرائب عليها) وعلى بنائها مجمعا عسكريا ضخما في بحر الصين الجنوبي؟ لا أظن ذلك!”.

وجاءت هذه التصريحات بعد أن كان مقربون من ترامب قد حاولوا التهدئة إثر غضب عبرت عنه الصين في نهاية الاسبوع جراء مكالمة هاتفية بين الرئيس الامريكي المنتخب ورئيسة تايوان.

واكد نائب الرئيس الامريكي المنتخب مايك بنس الأحد أن المحادثة الهاتفية بين ترامب ورئيسة تايوان “لا تعدو كونها مجاملة” بادرت إليها رئيسة تايوان لتهنئة ترامب.

وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها في انتظار إعادة التوحيد تحت حكم بكين، وبالتالي فإن أي خطوة أميركية يمكن أن توحي بدعم الاستقلال تثير غضب السلطات الصينية الشديد.

وقال الاعلام الرسمي الصيني ان “قلة خبرة” ترامب دفعته لقبول الاتصال الهاتفي، وحذر من أن أي خرق لسياسة “الصين الواحدة” سيؤدي إلى “تدمير” العلاقات الامريكية الصينية.