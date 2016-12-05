الشرطة الباكستانية تعلن مقتل 11 شخصا بحريق في أحد فنادق كراتشي

إسلام أباد- رويترز- قالت وسائل إعلام باكستانية إن 11 شخصا قُتلوا وأصيب عشرات في حريق شب في فندق فخم في مدينة كراتشي الساحلية الواقعة في جنوب باكستان الاثنين.

وذكرت صحيفة دون الباكستانية التي تصدر باللغة الانجليزية إن الحريق شب في مطبخ في الطابق الأرضي من فندق ريجينت بلازا وحاصر النزلاء في الطوابق العليا. ويتألف الفندق من أكثر من 400 غرفة.

وأظهرت مشاهد مصورة بعض النزلاء يستخدمون ملاءات الأسرة بعد ربطها ببعضها للنزول من نوافذ في الطوابق العليا بعد أن ملأ الدخان الفندق.

وقال وسيم أختار رئيس بلدية كراتشي للصحفيين إن سبب الحريق غير معروف.

وتعاني مبان كثيرة في باكستان من تراخي معايير الصحة والسلامة وغالبا ما يكون رجال الإطفاء مزودين بمعدات رديئة وغير ملائمة.

وقال مصور من رويترز إنه تم احتواء الحريق بحلول الساعة 9.30 صباحا(04:30 بتوقيت غرينتش). وقالت صحيفة دون نقلا عن طبيب كبير في أكبر مستشفيات كراتشي إن ما لا يقل عن 65 شخصا أصيبوا.

ولم يعرف ما إذا كان أي من الضحايا من السائحين الأجانب.