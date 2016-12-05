مقتل جنديين في هجوم استهدف مركزاً للجيش شمالي لبنان

مراسلون- الأناضول- قتل جنديان لبنانيان، في هجوم نفذه مسلحون مجهولون استهدف مركزاً للجيش، في قضاء الضنية شمالي البلاد، وفقاً لوسائل إعلامية محلية الإثنين.

وقالت صحيفة “النهار” اللبنانية، صباح الاثنين، إن الهجوم على المركز الواقع في بلدة “بقاعصفرين” بالضنية، جاء “بعد عملية دهم نفذها الجيش في المناطق الشمالية، أدت إلى توقيف أحد الارهابيين”.

وعززت وحدات الجيش من انتشارها في البلدة ومحيطها، وباشرت بعمليات دهم بحثا عن مشبه بهم، على خلفية الهجوم.

ولم يصدر عن الجيش اللبناني، أو الجهات الرسمية بيانات بهذا الخصوص، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، وحتى الساعة 5:00 ت.غ.