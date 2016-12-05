كيري: من المفيد لترامب أن يسعى للحصول على توصيات الخارجية قبل الاتصال بزعماء أجانب

واشنطن- رويترز- قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يوم الأحد إنه سيكون من المفيد أن يسعى الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى الحصول على توصيات وزارة الخارجية قبل الاتصال بزعماء أجانب ولكنه لم يفعل ذلك بعد.

وقال كيري خلال جلسة رد على أسئلة في مؤتمر بحثي “لم يجر الاتصال بنا قبل أي من هذه المحادثات .لم يُطلب منا تقديم نقاط النقاش .

“أعتقد أن هناك قيمة بشكل واضح في أن تكون لديك التوصيات على الأقل ومسألة ما إذا اخترتم إتباعها من عدمه قضية مختلفة ولكن أعتقد إن من المفيد أن تسأل الناس الذين يديرون العمل والذين يعملون منذ فترة طويلة عن معلوماتهم في الموقف الحالي وهل هناك مشكلة معينة في هذه اللحظة.

“أعتقد أن هذا مفيد وسأوصى به بالتأكيد ولكن هذا لم يحدث في بضع قضايا بشكل واضح”.

وأثارت مكالمة ترامب الهاتفية مع رئيسة تايوان تساي اينج وين يوم الجمعة احتجاجا دبلوماسيا من قبل الصين وأثارت تساؤلات بشأن ما إذا كان ترامب يشير إلى تغير في السياسة الأمريكية.

ونفى مايك بنس نائب الرئيس المنتخب ذلك يوم الأحد ووصف الاتصال بأنه “اتصال مجاملة”.

وكان الاتصال الهاتفي هو الأول من نوعه بين رئيس منتخب أو رئيس فعلي للولايات المتحدة مع زعيم تايواني منذ أن حول الرئيس الأمريكي جيمي كارتر الاعتراف الدبلوماسي من تايوان إلى الصين عام 1979 معترفا بتايوان كجزء من “صين واحدة”.