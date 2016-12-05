مانويل فالس سيعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في فرنسا

باريس- أ ف ب- ذكر مكتب رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس الاثنين أن فالس سيعلن بعد ظهر اليوم ترشحه للانتخابات الرئاسية الفرنسية في 2017.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان انه “سيتحدث عند الساعة 18,30 (17,30 ت غ) من الاثنين في بلدية ايفري” معقله الانتخابي في المنطقة الباريسية.

واوضحت مصادر في محيط فالس لوكالة فرانس برس انه سيعلن بالتأكيد في هذه المناسبة ترشحه للانتخابات الرئاسية، الامر الذي لم يعد موضع شك منذ اعلان الرئيس فرنسوا أولاند انه لا ينوي الترشح لولاية ثانية.

وينظم الحزب الاشتراكي الذي ينتمي اليه فالس انتخابات تمهيدية في كانون الثاني/ يناير لاختيار مرشحه للاقتراع الرئاسي الذي سيجرى في ايار/ مايو.

وكعادتهما في يوم الاثنين، يلتقي أولاند وفالس على الغداء في القصر الرئاسي لمناقشة الرحيل المرجح لرئيس الوزراء الذي عين في هذا المنصب في نهاية آذار/ مارس 2014.