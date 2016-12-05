تنظيم الدولة يشن هجوما عنيفا على مواقع القوات الحكومية في دير الزور شرق سوريا

دمشق- د ب أ- شن تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” صباح الاثنين هجوماً عنيفاً على مواقع القوات الحكومية في مدينة دير الزور شرقي سوريا.

وقال أحمد الرمضان، عضو حملة “فرات بوست” التي توثق انتهاكات التنظيم في محافظة دير الزور، لوكالة الأنباء الألمانية إن “تنظيم داعش شن هجوما صباح اليوم الاثنين على تحصينات قوات النظام بالقرب من مدخل المدينة الجنوبي، وقام بتفجير عربة مفخخة بنقطة تابعة للنظام بالقرب من منطقة البانوراما ما أسفر عنه مقتل سبعة عناصر على الأقل من قوات النظام”.

وكانت مصادر إعلامية مقربة من القوات الحكومية قالت الأحد إن سيارتين انفجرتا خلال تفخيخهما في بلدتي موحسن شرق مدينة دير الزور وجديد عكيدات في ريف دير الزور الشرقي، وأن عشرة عناصر من داعش قتلوا في التفجيرين.